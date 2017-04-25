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غليان في «الاتحاد السكندري» بسبب تأخر المستحقات

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غليان في «الاتحاد السكندري» بسبب تأخر المستحقات غليان في «الاتحاد السكندري» بسبب تأخر المستحقات

التحرير

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حالة من الغضب سيطرت على لاعبى فريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى بسبب تاخر صرف المستحقات المالية.

وطالب اللاعبون، إدارة النادى من خلال الجهاز الفنى بقيادة الإسبانى خوان ماكيدا التدخل لحل الأزمة وذلك لاستمرار صحوة الفريق بالدورى.

كان اللاعبون قد حصلوا على أكثر من وعد بصرف المستحقات المتاخرة والتى تقدر بمليونى جنيه، إلا أن إدارة النادى برئاسة محمود مشالى لم تلتزم بوعودها مع اللاعبين، وهو ما خلق حالة من عدم الثقة من قبل اللاعبين تجاه إدارة النادى.

ولم يجد مجلس إدارة الاتحاد السكندرى حلا للخروج من أزمته سوى تسويق مهاجمه كاسنجو، خاصة وأن اللاعب لديه عروض من أندية فرنسية وبلجيكية، إضافة إلى فريق تونسى.

كما أعلن مشالى على أن بديل ماسنجو جاهز للانضمام لزعيم الثغر فى فترة الانتقالات الصيفية، فهو مهاجم البوركينى والذى خاض نهائيات كاس الأمم الافريقية الماضية.

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التحرير

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