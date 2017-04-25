بارزالي: على بوجبا الشعور بالندم لمغادرة يوفنتوس

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أشار مدافع يوفنتوس أندريا بارزالي إلى احتمالية شعور بول بوجبا بالندم في الوقت الحالي بعد رحيله عن اليوفي تجاه مانشستر يونايتد الصيف الماضي، وذلك حسبما نقلت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية.

أوضح بارزالي، أن شاهد مقطع الفيديو الذي نشره بول بوجبا، معربًا من خلاله عن سعادته الكبيرة بوصول يوفنتوس إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب برشلونة، مشيرًا إلى أن أي لاعب يلعب في صفوف يوفنتوس يصبح جزءًا من المجموعة حتى لو رحل بعد ذلك عن الفريق وهذا هو سر قوة الفريق.

وأضاف بارزالي، أن بوجبا كان بإمكانه التواجد مع يوفنتوس وقيادة الفريق نحو المجد الأوروبي هذا الموسم، ولكنه اتخذ القرار ولم يكن يعلم أن برحيله سيصل اليوفي إلى نصف نهائي دوري الأبطال.

الجدير بالذكر أن "بوجبا" نجح في التتويج بكأس الرابطة الإنجليزية هذا الموسم مع مانشستر يونايتد، ويمتلك الفرصة للتتويج بلقب الدوري الأوروبي بعد وصول الشياطين الحمر إلى نصف النهائي حيث سيلاقي سيلتا فيجو الإسباني.