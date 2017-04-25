هازارد يرفض حمل شارة قيادة تشيلسي

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قال اللاعب البلجيكي إيدين هازارد عن عدم رؤيته نفسه الخليفة المناسب لحمل شارة قيادة تشيلسي خلفا لجون تيري الذي سيرحل عن الفريق بنهاية الموسم الحالي وذلك حسبما نقل موقع "سكاي سبورتس".

أضاف هازارد، أن تشيلسي يضم العديد من المميزين القادرين على حمل شارة القيادة، كما لا يرى نفسه قائدا أيضا للمنتخب البلجيكي، مؤكدًا أنه لا يحب التحدث كثيرًا خارج الملعب بينما تتطلب انجلترا الحديث وإشعار الجماهير بجاهزية الفريق للمباريات المقبلة، ولكنه ليس من تلك النوعية.

تابع هازارد: "في تشيلسي يتواجد كل من سيزار أزربلكويتا وجاري كاهيل وسيسك فابريجاس، وهم أحق اللاعبين بحمل شارة قيادة الفريق في الموسم المقبل خلفًا لتيري".