إنريكي: أنا محظوظ بتدريب أفضل لاعب في التاريخ

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أعرب المدرب الإسباني لويس إنريكي عن رغبته في أن ينهي ليونيل ميسي مسيرته الكروية رفقة برشلونة بعد قيادته الفريق لتحقيق فوز غالي على ريال مدريد في الكلاسيكو الأحد الماضي ليعود البرسا لصدارة الدوري من جديد.

أضاف إنريكي، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة أوساسونا في الدوري بأنه يشعر بالفخر الشديد لتدريبه لاعب رائع مثل ميسي وقضاء الكثير من الوقت مع لاعب يراه الأفضل في التاريخ على الإطلاق.

أشار إنريكي - إلى أن أمر بقاء ميسي مع البرسا يعود إلى قرار اللاعب نفسه، وذلك بعدما أعتبر الكثير من الجماهير احتفال اللاعب الأرجنتيني بهدف الفوز على ريال مدريد وخلع القميص برشلونة والإشارة به لجماهير الريال أكبر دليل على إقتراب تجديد تعاقده مع البرسا.