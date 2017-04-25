زيدان: الإصابة أمر لا يمكن تفاديه في كرة القدم

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قال الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، إن الفريق لا يُعاني بدنيا، وذلك حسبما أفاد اليوم الثلاثاء، بالمؤتمر الصحفى الخاص بلقاء فريقه أمام ديبورتيفو لاكورونا ضمن مباريات الجولة الـ34 في الدوري الإسباني "الليجا".

أضاف زيدان: "الفريق لا يُعاني بدنيا بل على العكس الفريق في حالة بدنية رائعة وفي قمة التركيز على أهدافنا، ودائمًا ما اتحدث مع اللاعبين، لدي 16 سنة في مدريد و25 سنة في كرة القدم، أعلم كيف تتصرفون أنتم الصحافة بعد أي هزيمة.. لا يزال أمامنا 6 مباريات في الليجا و3 في دوري الأبطال في حال تأهلنا للنهائي، سوف نقدم أقصى ما لدينا، لا أظن أن الناس غير عادلين مع فريقي، نحن سعداء بالثناء عندما نفوز ونتقبل الانتقادات عندما ننهزم، والإنتقادات أحيانا تمنحك القوة للمواصلة، و كل تفكيرنا الآن هو في مباراتنا ضد ديبورتيفو".

وعن تجدد إصابة بيل، استكمل زيدان: "بيل تعرض لإصابة والأمر مؤسف، قبل الكلاسيكو قال لي إنه جاهز، تدرب لثلاثة أيام دون الشعور بالألم، وعندما تعود من إصابة طويلة الأمر ليس بالسهل، قد تدرب بشكل طبيعي ثم تعود للشعور بالألم، نتمنى عودته سريعًا".

تابع زيدان: "أكرر نفس الكلام جاريث بيل كان في حالة جيدة وتدرب بشكل طبيعي قبل الكلاسيكو، والإصابات أمر لا يمكن تفاديه في كرة القدم، وأنا لدي الثقة بلاعبي فريقي وما أطلبه منهم هو الصراحة دائما وبيل قال لي قبل الكلاسيكو أنه جاهز، وأن تقول أن الإصابة من الدرجة الثانية، لكن أطباء النادي قالوا أن الأمر لا يدعوا للقلق و قد يعود في مدة أسرع مما يُعتقد، وأنا أثق في الجهاز الطبي لريال مدريد.. لا ندري ما الذي ينتظرنا في المباريات المقبلة، لكن ليس لدي أدنى شك في أننا نقوم بعمل جيد".