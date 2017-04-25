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نائب يناشد السيسي بإعلان 2018 عام الصحة والتعليم

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نائب يناشد السيسي بإعلان 2018 عام الصحة والتعليم نائب يناشد السيسي بإعلان 2018 عام الصحة والتعليم

مصراوي Masrawy

النائب أحمد بدران البعلى

كتب- أحمد علي:

ثمن النائب أحمد بدران البعلى، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بمحافظة الإسماعيلية، سلسلة مؤتمرات الشباب التي يتبناها الرئيس عبد الفتاح ، والتي يعقد الثالث منها،اليوم الثلاثاء، بالإسماعيلية بحضور 1200 شابًا، ويأتى المؤتمر استكمالاً لسلسلة اللقاءات التى حرص عليها الرئيس للتحاور مع الشباب.

وأكد النائب أحمد بدران، أهمية مشاركة الشباب في الدور السياسي للبلد، بالإضافة إلى الاستماع لأفكارهم ومعرفة أولوياتهم وطموحاتهم بجانب الاستماع إلى المجتمع المدنى وكل طوائف الشعب حتى نقدر على بناء مستقبل واعد، مؤكداً أن الاستماع لأراء الشباب وإظهار دورهم فى بناء المستقبل خير وسيلة لغرس روح الانتماء وحب الوطن وحمايتهم من الأفكار المتطرفة والإرهاب.

وأوضح البعلى، أن هناك عددًا من الملفات التى سيتم تناولها خلال الحوار الوطنى الثالث للشباب وعلى رأسها كيفية التعامل مع مشكلة البطالة وتوفير فرص عمل للشباب من خلال مشروعات تطوير محور قناة السويس.

وشدد البعلى على ضرورة تحديد الأولويات لتحقيق تنمية حقيقية فى الفترة القادمة، مطالباً الرئيس عبد الفتاح السيسى أن يكون العام القادم هو عام الصحة والتعليم وتوجيه رؤية الدولة نحو تطوير القطاعين، قائلاً: "أن الصحة والتعليم من أهم الأشياء التى تمس المواطن البسيط".

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مصراوي Masrawy

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