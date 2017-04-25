كوريا الجنوبية تشتري رادارين لمواجهة تهديدات بيونج يانج

سول (أ ش أ)

أعلنت كوريا الجنوبية، أنها قررت شراء رادارين متقدمين للإنذار المبكر من الصواريخ الباليستية لمواجهة تهديدات كوريا الشمالية.

وأكدت وكالة برنامج مشتريات الدفاع الكورية الجنوبية - في بيان، نقلته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء .

أنه تمت الموافقة على الخطة في اجتماع دوري، لبحث مشروعات شراء الأسلحة، برئاسة وزير الدفاع الكوري الجنوبي "هان مين كو"، موضحة أن كوريا الجنوبية تخطط لاستيراد الرادارين ابتداء من العام الجاري.

يذكر أن الجيش الكوري الجنوبي، لديه (راداران) أرضيان إسرائيليان، من طراز جرين بيني، ويسعى إلى الحصول على رادارات تتمتع بمدى أبعد يزيد على 800 كيلومتر، من أجل الكشف بشكل أفضل عن الصواريخ الباليستية التي تطلق بواسطة كوريا الشمالية.

كما خصصت وزارة الدفاع، ميزانية لشراء رادار إضافي، ولكنها عدلت خطة الدفاع متوسطة المدى، لتقوم بشراء اثنين آخرين، وتقوم كوريا الجنوبية حاليا، بإنشاء ما يسمى بنظام (كوريا الجنوبية للدفاع الجوي والصاروخي).