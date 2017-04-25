مقدمة بابا الفاتيكان تصل القاهرة للإعداد لزيارته لمصر الجمعة المقبلة

كتب- طه عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي، الثلاثاء، مقدمة قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، وذلك للإعداد لزيارته المرتقبة للقاهرة الجمعة المقبلة.

وقالت مصادر أمنية بالمطار، إن المقدمة تضم 16 راكبًا على الطائرة الإيطالية، القادمة من روما، وذلك للإعداد لزيارته المرتقبة للقاهرة ومراجعة برنامج الزيارة، واللقاءات التي سوف يجريها البابا.

وانهت سلطات المطار إجراءات وصول المقدمة في استراحة كبار الزوار بمطار القاهرة. وكان في استقبالهم عدد من القيادات الدبلوماسية والدينية.

تتضمن الزيارة استقبالاً رسميًا في مطار القاهرة، ثم التوجه إلى القصر الرئاسي للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكذلك لقاء فضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب.

ويتوجه البابا بعد ذلك إلى المؤتمر العالمي للسلام، لإلقاء كلمته وللاستماع إلى كلمة الشيخ الطيب، وبعد ذلك يتوجه قداسة البابا إلي مقابلة كل السلطات المدنية. يستمع إلي كلمة السيسي ويلقي كلمته، ثم يتوجه البابا فرنسيس للقاء قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ويلقي كل منهما كلمة عقب اللقاء المشترك.