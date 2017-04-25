أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الأربعاء 26 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 26 ابريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 26/4/2017 بالأسواق -
انخفاض سعر الذهب اليوم الأربعاء 26 ابريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 26 إبريل 2017 في جميع البنوك و السوق السوداء -
«محامي جنوب القليوبية» تجمع ١٠٠ ألف جنيه من أعضائها -
فيديو.. إسلام بحيري: ما يفعله الأزهر حاليا هو «إباحة دماء الناس» -
الطبيب الهندي: كلنا بنصلي لإيمان.. وماينفعش يتقال علينا «حرامية» -
بالفيديو || فتاة تقتحم موكب السيسي .. وحرسه الشخصي يستعد للمواجهة -
20 صورة ترصد احتفالات الآلاف بالليلة الختامية لمولد السيدة زينب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

الإفراج بالعفو عن 1051 من نزلاء السجون والشرطي لـ 67 أخرين بمناسبة عيد تحرير سيناء

Google+ Print
الإفراج بالعفو عن 1051 من نزلاء السجون والشرطي لـ 67 أخرين بمناسبة عيد تحرير سيناء الإفراج بالعفو عن 1051 من نزلاء السجون والشرطي لـ 67 أخرين بمناسبة عيد تحرير سيناء

مصراوي Masrawy

الإفراج بالعفو عن سجناء

كتب- علاء عمران:

تم اليوم الثلاثاء، الافراج بالعفو عن 1051 سجينا تنفيذا لقرار السيد رئيس الجمهورية رقم (167/2017) الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء لسنة 2017.

و قام قطاع مصلحة السجون بعقد لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية .. حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على (1051) نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

من ناحية أخرى باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم .. حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن (67) نزيلاً إفراجاً شرطياً.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وحرصاً من قطاع مصلحة السجون على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
20 صورة ترصد احتفالات الآلاف بالليلة الختامية لمولد السيدة زينب

20 صورة ترصد احتفالات الآلاف بالليلة الختامية لمولد السيدة زينب

وزير النقل يشارك في جلسة "تنمية محور قناة السويس" باليوم الثاني لمؤتمر الشباب ​

وزير النقل يشارك في جلسة "تنمية محور قناة السويس" باليوم الثاني لمؤتمر الشباب ​

"مجلس الدولة الليبي" يبلغ كوبلر بانزعاجه من إضاعة الوقت في تعديل الاتفاق السياسي

"مجلس الدولة الليبي" يبلغ كوبلر بانزعاجه من إضاعة الوقت في تعديل الاتفاق السياسي

مصر تحصل على المركز الثالث في مسابقة "أمير الشعراء"

مصر تحصل على المركز الثالث في مسابقة "أمير الشعراء"