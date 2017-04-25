أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الأربعاء 26 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 26 ابريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 26/4/2017 بالأسواق -
انخفاض سعر الذهب اليوم الأربعاء 26 ابريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 26 إبريل 2017 في جميع البنوك و السوق السوداء -
«محامي جنوب القليوبية» تجمع ١٠٠ ألف جنيه من أعضائها -
فيديو.. إسلام بحيري: ما يفعله الأزهر حاليا هو «إباحة دماء الناس» -
الطبيب الهندي: كلنا بنصلي لإيمان.. وماينفعش يتقال علينا «حرامية» -
بالفيديو || فتاة تقتحم موكب السيسي .. وحرسه الشخصي يستعد للمواجهة -
20 صورة ترصد احتفالات الآلاف بالليلة الختامية لمولد السيدة زينب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. مسابقة لاختيار أفضل 3 قرى ضمن مبادرة "قريتي.. نظيفة وجميلة" بالبحيرة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مسابقة لاختيار أفضل 3 قرى (1)مسابقة لاختيار أفضل 3 قرى (1)

مسابقة لاختيار أفضل 3 قرى (2)مسابقة لاختيار أفضل 3 قرى (2)

مسابقة لاختيار أفضل 3 قرى (3)مسابقة لاختيار أفضل 3 قرى (3)

مسابقة لاختيار أفضل 3 قرى (5)مسابقة لاختيار أفضل 3 قرى (5)

مسابقة لاختيار أفضل 3 قرى (4)مسابقة لاختيار أفضل 3 قرى (4)

مسابقة لاختيار أفضل 3 قرى (6)مسابقة لاختيار أفضل 3 قرى (6)

مسابقة لاختيار أفضل 3 قرى (8)مسابقة لاختيار أفضل 3 قرى (8)

مسابقة لاختيار أفضل 3 قرى (7)مسابقة لاختيار أفضل 3 قرى (7)

البحيرة – أحمد نصرة:
 
أعلنت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، اختيار أفضل 3 قرى ضمن مبادرة "قريتي.. نظيفة وجميلة"؛ للحصول على المراكز الثلاث الأولى لتحفيزهم وإثابتهم.

وقال بيان للمحافظة، اليوم الثلاثاء، إن المبادرة تستمر فعالياتها، لليوم الرابع على التوالي بمشاركة "الوحدات المحلية للمراكز والقرى، منظمات المجتمع المدني، رجال الأعمال الراغبين في المشاركة، وإدارة البيئة في المحافظة" في أعمال تجميل وتمهيد شوارع القرى المستهدفة.

وأضاف البيان: "تشمل الأعمال إنارة المقابر والطرق المؤدية إليها، وتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات من شوارع القري ودهان أسوار المدارس ومراكز الشباب والمؤسسات الحكومية وتشجير الشوارع، وردم الحفر، وترميم المنخفضات، وتسوية الشوارع،  وإزالة التعديات والأكشاك المخالفة الموجودة على أسوار المدارس والمنشآت الحكومية".

وأوضح البيان أن المبادرة تستهدف 68 قرية بالمحافظة في المرحلة الأولى، التي انطلقت يوم السبت الماضي 22 أبريل، وتستمر حتى الخميس 27 أبريل، على أن يجري تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة اعتبارا من السبت 29 أبريل، وتستمر حتى الخميس 4 مايو بعدد 60  قرية أخرى،  ثم المرحلة الثالثة اعتبارا من السبت 6 مايو وحتى الخميس 11 مايو، وتشمل باقي القرى المتبقية من المرحلتين السابقتين بكل المراكز.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
20 صورة ترصد احتفالات الآلاف بالليلة الختامية لمولد السيدة زينب

20 صورة ترصد احتفالات الآلاف بالليلة الختامية لمولد السيدة زينب

وزير النقل يشارك في جلسة "تنمية محور قناة السويس" باليوم الثاني لمؤتمر الشباب ​

وزير النقل يشارك في جلسة "تنمية محور قناة السويس" باليوم الثاني لمؤتمر الشباب ​

"مجلس الدولة الليبي" يبلغ كوبلر بانزعاجه من إضاعة الوقت في تعديل الاتفاق السياسي

"مجلس الدولة الليبي" يبلغ كوبلر بانزعاجه من إضاعة الوقت في تعديل الاتفاق السياسي

مصر تحصل على المركز الثالث في مسابقة "أمير الشعراء"

مصر تحصل على المركز الثالث في مسابقة "أمير الشعراء"