بالصور.. مسابقة لاختيار أفضل 3 قرى ضمن مبادرة "قريتي.. نظيفة وجميلة" بالبحيرة

البحيرة – أحمد نصرة:



أعلنت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، اختيار أفضل 3 قرى ضمن مبادرة "قريتي.. نظيفة وجميلة"؛ للحصول على المراكز الثلاث الأولى لتحفيزهم وإثابتهم.

وقال بيان للمحافظة، اليوم الثلاثاء، إن المبادرة تستمر فعالياتها، لليوم الرابع على التوالي بمشاركة "الوحدات المحلية للمراكز والقرى، منظمات المجتمع المدني، رجال الأعمال الراغبين في المشاركة، وإدارة البيئة في المحافظة" في أعمال تجميل وتمهيد شوارع القرى المستهدفة.

وأضاف البيان: "تشمل الأعمال إنارة المقابر والطرق المؤدية إليها، وتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات من شوارع القري ودهان أسوار المدارس ومراكز الشباب والمؤسسات الحكومية وتشجير الشوارع، وردم الحفر، وترميم المنخفضات، وتسوية الشوارع، وإزالة التعديات والأكشاك المخالفة الموجودة على أسوار المدارس والمنشآت الحكومية".

وأوضح البيان أن المبادرة تستهدف 68 قرية بالمحافظة في المرحلة الأولى، التي انطلقت يوم السبت الماضي 22 أبريل، وتستمر حتى الخميس 27 أبريل، على أن يجري تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة اعتبارا من السبت 29 أبريل، وتستمر حتى الخميس 4 مايو بعدد 60 قرية أخرى، ثم المرحلة الثالثة اعتبارا من السبت 6 مايو وحتى الخميس 11 مايو، وتشمل باقي القرى المتبقية من المرحلتين السابقتين بكل المراكز.