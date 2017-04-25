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لأول مرة في إسرائيل... تعيين امرأة عربية قاضية في المحكمة الشرعية

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لأول مرة في إسرائيل... تعيين امرأة عربية قاضية في المحكمة الشرعية لأول مرة في إسرائيل... تعيين امرأة عربية قاضية في المحكمة الشرعية

مصراوي Masrawy

تعيين امرأة عربية قاضية في المحكمة الشرعية

تل أبيب (د ب أ)
اختارت لجنة تعيين القضاة الشرعيين في إسرائيل اليوم الثلاثاء لأول مرة في الدولة امرأة عربية لتشغل منصب قاضية شرعية، وهي محامية من سكان طمره مختصة في الأحوال الشخصية والشريعة الإسلامية .

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن وزيرة العدل إيليت شاكيت ،التي ترأست اللجنة، القول إن اختيار القاضية هناء خطيب يشكل بشرى كبيرة للمرأة العربية والمجتمع العربي في الدولة، معربة عن أملها في أن تكون خطيب الرائدة وستعقبها قاضيات أخريات.

كما تم اختيار المحامي سالم الصانع من قرية اللقيه في النقب قاضيا شرعيا في جنوب البلاد، وتعيين مدير المحاكم الشرعية الدكتور إياد زحالقة قاضيا في محكمة الاستئناف الشرعية.

كما نقلت الإذاعة الإسرائيلية عن النائب من كتلة ميريتس، عيساوري فريج، الذي بادر إلى طرح هذا التعيين، قوله بأن تعيين القاضية خطيب هو قرار تاريخي له دلالات ومعان عظيمة، وأنه إنجاز ليس فقط للمرأة العربية وإنما للمجتمع العربي بأسره.

كما أعرب النائب أسامه سعدي، من القائمة المشتركة وعضو لجنة تعيين القضاة، عن فخره الكبير لانضمام هذه الكوكبة من القضاة العرب في الجهاز القضائي ومن بينهم القاضية هناء خطيب لتكون أول قاضية شرعية في البلاد معتبرا هذا التعيين تعزيزا لمكانة المرأة العربية في البلاد.

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