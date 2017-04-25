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بالصور.. تألقي بالأسود على طريقة النجمات

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مصراوي Masrawy

بالصور.. تألقي بالأسود على طريقة النجمات (3)بالصور.. تألقي بالأسود على طريقة النجمات (3)

بالصور.. تألقي بالأسود على طريقة النجمات (4)بالصور.. تألقي بالأسود على طريقة النجمات (4)

بالصور.. تألقي بالأسود على طريقة النجمات (5)بالصور.. تألقي بالأسود على طريقة النجمات (5)

بالصور.. تألقي بالأسود على طريقة النجمات (6)بالصور.. تألقي بالأسود على طريقة النجمات (6)

بالصور.. تألقي بالأسود على طريقة النجمات (9)بالصور.. تألقي بالأسود على طريقة النجمات (9)

بالصور.. تألقي بالأسود على طريقة النجمات (10)بالصور.. تألقي بالأسود على طريقة النجمات (10)

بالصور.. تألقي بالأسود على طريقة النجمات (11)بالصور.. تألقي بالأسود على طريقة النجمات (11)

بالصور.. تألقي بالأسود على طريقة النجمات (12)بالصور.. تألقي بالأسود على طريقة النجمات (12)

كتبت - هاجر حاتم:

لطالما كان الأسود هو ملك الألوان، لهذا ما بين حين والآخر يكون الفستان الأسود هو اختيار النجمات، باختلاف تصاميمه. لهذا اخترنا لك مجموعة من أجمل إطلالات الفنانات بالفساتين السوداء، لتختاري منها مايناسبك.

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مصراوي Masrawy

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