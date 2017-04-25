22 معلومة عن «حازم مختار العزيزي»: عاش 3 سنوات مأساوية بمنزله وكاد يسقط من أعلى المقطم

شيماء مصطفى

طالب في الثانوية العامة يهرول وراء المخرج بحثًا عن فرصة للتمثيل حتى ولو بدور صغير، وأمام إلحاحه لم يصمد مسؤولو العمل حتى منحوه الظهور في مشهد بسيط للغاية ألقى فيه جملة واحدة مكتفين بتصويره من الخلف، وقتها أشاد به الجميع تشجيعًا له في تلك الفترة.

بعدها أصر الفنان الشاب أحمد زاهر، فور حصوله على شهادة الثانوية العامة، على تحقيق حلم الطفولة، حتى تجاوز العقبات التي فرضتها عليه أسرته واستطاع حفر اسمه كإحدى المواهب الفنية المتميزة، وذلك بدءًا من مشاركته في مسلسل «الرجل الآخر» الذي تمكن من خلاله في إثبات حضوره بقوة بدور «حازم مختار العزيزي».

ويستعرض «المصري لايت»، في التقرير التالي، 22 معلومة عن الفنان أحمد زاهر مع احتفاله بعيد ميلاده الـ42، حسب ما ذكر في برامج «بوضوح» و«الليلة» و«معكم».

22. في 27 إبريل 1975 وُلد أحمد سمير زاهر لوالدين يعملان كطبيبين، ومن دافع خلفياتهما المهنية فضلا أن يكمل نجلهما مسيرتهما من خلال الالتحاق بكلية الطب، ومن هنا كانت شرارة المشكلة التي ظهرت ببلوغه مرحلة الشباب.

21. يعشق «زاهر» التمثيل منذ الصغر، وشارك في الأنشطة الفنية في المراحل التعليمية المختلفة، وشق طريقه وهو في المرحلة الثانوية، إذ ألح على المخرج مجدي أبوعميرة للمشاركة في مسلسل «ذئاب الجبل» المعروض عام 1992.

20. وعن تفاصيل ما حدث روى، خلال ضيافته في برنامج «الليلة»: «عملت مشهد قولت فيه جملة واحدة، كنت داهن نفسي أسود وظاهر بقفايا»، وبانتهاء المشهد قال له المخرج مجدي أبوعميرة: «إنت ممثل كويس جدًا وفي يوم من الأيام هيبقى ليك دور كبير معايا».

19. بحصوله على شهادة الثانوية العامة أخبر والديه برغبته في الالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، إلا أنهما رفضا الأمر حتى اضطر إلى الدخول لكلية التجارة دون الطب، لالتحاقه بالشعبة الأدبية مسبقًا.

18. قضى سنتين في كلية التجارة وفجأة قرر هجرها رغم وجود نشاط مسرحي بها، لكنه أوضح أن النشاط كان مقتصرًا على الصفين الثالث والرابع، ليسحب أوراقه منها متوجهًا إلى المعهد العالي للفنون المسرحية دون علم والديه.

17. بعدها بفترة قابل المخرج مجدي أبوعميرة صدفةً في أحد الأيام، والذي قرر ضمه إلى طاقم عمل مسلسل «التوأم» فور علمه بدخول المعهد العالي للفنون المسرحية قائلًا له: «إنت كده ماشي في الصح».

16. ثم شارك في عدة مسلسلات في الفترة 1997 : 1999، منها «وادي فيران» و«القلب يخطئ أحيانًا» و«أم كلثوم» و«نور ونار» و«خلف الأبواب المغلقة».

15. في تلك الفترة كان المخرج مجدي أبوعميرة يبحث عن شاب وفتاة لتجسيد شخصيتي «حازم ومنار» قبل سفر طاقم العمل إلى العاصمة البريطانية لندن، وقتها رشح كلًا من الفنانين كريم عبدالعزيز ومنى زكي للدورين إلا أن المنتج صفوت غطاس أخبره بأن المفاوضات معهما وصلت إلى طريق مسدود.

14. وقتها شاهد مجدي عبدالمسيح المشرف على الإنتاج أحمد زاهر في مسلسل «خلف الأبواب المغلقة»، وفور أن وصل إلى مكان التصوير كان في استقباله الراحل نور الشريف والفنانة ميرفت أمين والمنتج صفوت غطاس والمخرج مجدي أبوعميرة الذي لم يكن يعرف أنه الشاب المطلوب.

13. فور وصوله خضع لبروفة مع الفنانة الشابة وقتها حلا شيحة أمام المخرج مجدي أبوعميرة قبل سفرهم إلى لندن، وما أن نجحا فيه قرر ضمهما سريعًا كوجهين جديدين.

12. الغريب أن المنتج صفوت غطاس طلب من «زاهر» إجراء تدخل جراحي في وجهه لإزالة بعض «الحسنات» حسب رواية الأخير، حتى لا تتحول إلى «أورام سرطانية» في المستقبل: «كان خايف لا تكبر وتتحول لكانسر، وأجرى العملية على نفقته الخاصة».

11. مثلت مشاركته في مسلسل «الرجل الآخر» شرارة انطلاقته الفنية، بعد نجاح تجسيده لدور «حازم مختار العزيزي»، حتى كان الجمهور يناديه في الشارع بهذا الاسم دون «أحمد زاهر».

10. بعد «الرجل الآخر» شارك في عدة أعمال درامية، أشهرها مسلسلات «حديث الصباح والمساء» و«العصيان» و«الحقيقة والسراب» و«لقاء ع الهوا»، إلى أن حصل على بطولة مسلسل «الرقص مع الزهور» بمشاركة الفنانة دنيا سمير غانم، كما شارك في عدة أفلام أبرزها «بلية ودماغه العالية» و«راندفو» و«كلم ماما»، وكضيف شرف في «عريس من جهة أمنية».

9. أبدى ندمه مؤخرًا على مشاركته في فيلم «كلم ماما» مع عبلة كامل وحسن حسني ومي عزالدين ومنة شلبي، وقال في حواره لبرنامج «8 الصبح» إن الكثيرين أشادوا بدوره فيه رغم عدم اقتناعه بما قدمه وبالشكل الذي ظهر به العمل.

8. «زاهر» متزوج من السيدة هدى فاروق، وأنجب منها 4 بنات هن «ليلى» و«ملك» و«منى» و«نور»، وروت زوجته في برنامج «بوضوح» أنها تعرفت عليه وهي طالبة في المرحلة الثانوية وقتها كان اشتهر بدوره في مسلسل «الرجل الآخر»، وتعرفت عليه نتيجة عمل والدتها في مجال التوزيع الفني ومقابلته في أحد عروض الأفلام الخاصة، وأصبحا فيما بعد أصدقاء ثم تطور الأمر لقصة حب.

7. بدءًا من مشاركته في مسلسل «الرقص مع الزهور» شعر بازدياد وزنه بمعدلات جنونية، حتى وصل في غضون 4 أشهر من 85 : 185 كيلو جرامًا، وقتها لم يكن يعلم السبب وراء ذلك وسعى فقط للبحث عن حلول للتخسيس.

6. مع ازدياد وزنه بشكل غريب بدأ في رفض الكثير من الأدوار المعروضة عليه، إلى أن وصل الأمر إلى انقطاعه عن العمل لـ3 أعوام متتالية، ومع سوء حالته وجهه الراحل سامي العدل إلى أحد أطباء التخسيس لإرجاء عملية شفط دهون.

5. ما أن رأى الطبيب نتائج الفحوصات التي أجراها «زاهر» فاجأه بأنه أنقذ حياته التي كاد أن يفقدها بعد شهرين على أقل تقدير، إثر إصابته بفيروس في الغدة الدرقية يصيب فرد واحد من كل 10 ملايين شخص، وشارف المرض على تدمير مخه بعد 60 يومًا، آمرًا إياه بسرعة توجهه إلى طبيب غدد صماء لعلاجه.

4. بعد مثوله للعلاج، الذي يواظب على تلقي جرعاته مدى الحياة، عاد من جديد إلى العمل الفني من بوابة مسلسل «حق مشروع» عام 2007 لكن في دور هامشي حسب قوله، حتى بدأ في استعادة نجوميته في عدة أعمال أشهرها مسلسلات «آدم» و«الصقر شاهين» و«حكاية حياة» و«كلام على ورق»، وصولًا إلى «اختيار إجباري»، كما شارك في أفلام «فبراير الأسود» و«كلبي دليلي» و«برتيتا».

3. ظروف حياته تدهورت خلال فترة مرضه بشكل كبير، وعن تلك المدة يروي أنه لم يكن معه المال نظرًا لتوقفه عن العمل وقتها، كذلك قلة الطعام المتوفر في منزله: «مكنش فيه جبنة في التلاجة» حسب روايته في برنامج «بوضوح»، ومع سوء حالته النفسية طلب من زوجته أن يطلقها حتى لا يربط مصيرها به، وهو ما رفضته الأخيرة وأصرت على الاستمرار معه.

2. الأمر الوحيد الذي أصابه بالضيق خلال فترة مرضه هو عدم تعرف المارة عليه خلال سيره في الطرقات، وروى في برنامج «معكم» أن أحد الأفراد استوقفه أثناء جولة له في منطقة مارينا، وسأله الشخص: «إنت أخو أحمد زاهر؟»، ليجيبه: «آه أنا محمد أخوه الكبير».

1. كاد يتعرض «زاهر» لحادث مأساوي أثناء تصويره أحد مشاهد مسلسل «أرض النعام»، وفيه كان مطلوبا منه أن يقود سيارته على جبل المقطم بسرعة عالية، حتى فوجئ بانزلاق السيارة، لكن القدر جعل العربة تصطدم ببعض البراميل على الطريق حتى حمته من السقوط من أعلى.

المصدر : المصرى لايت

شبكةعيونالإخبارية

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