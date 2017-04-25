اقتصاديون يقدمون روشته للوصول إلى معدلات نمو 4.6 %

التحرير

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انخفاض البطالة وزيادة الأجور أهم مكاسب المواطن من ارتفاع معدلات النمو

توقع البنك الدولي ارتفاع معدلات النمو في مصر إلى 4.6% خلال العام المالي المقبل 2017-2018، والذي سيبدأ في الأول من يوليو، مقارنة بـ3.5% بنهاية العام الجاري، وهو ما يتفق مع مستهدفات الحكومة المصرية لمعدلات النمو خلال العام ذاته والتي تتراوح بين 4.6% إلى 4.8% وفقا لتصريحات وزيرة التخطيط هالة السعيد.

ويعرف النمو الاقتصادي بأنه زيادة في مستوى إنتاج السلع والخدمات بدولة ما في فترة معينة بما ينعكس على زيادة الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدولة، وعلى الرغم من ارتفاع معدلات النمو في مصر قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير لتتراوح بين 5 و8% فإن معدلات الفقر والبطالة كانت في تزايد بسبب غياب العدالة الاجتماعية.

وسجل معدل النمو الاقتصادي نحو 5.2% خلال عام 2010، وتراجع هذا المعدل بشكل ملحوظ ليسجل نحو 2.1% فى عام 2013، ليعاود الارتفاع مرة أخرى عام 2016 مسجلا نحو 3.4%.

ومن المفترض أن يؤدي زيادة معدلات النمو إلى خلق فرص عمل جديدة وزيادة الدخل وتحسن مستوى معيشة الأفراد وارتفاع المستوى الاجتماعي للمواطنين وازدهار الاقتصاد بحسب خبراء اقتصاد لـ«التحرير».

ورهن الخبراء تحقيق معدلات النمو المستهدفة باستقرار الأوضاع الأمنية وخفض معدلات الفائدة وكبح جماح التضخم وتوجيه حصيلة الاستثمارات الأجنبية لإقامة مشروعات جديدة بدلا من سد عجز الموازنة.

زيادة معدلات النمو مرهون بـ«الاستقرار»

قال الدكتور مدحت نافع، أستاذ التمويل بالأكاديمية العربية للعلوم البحرية، إن البنك الدولي يصدر توقعاته للنمو الاقتصادي في أي دولة بناء على البيانات التي تمنحها الجهات الرسمية بهذه الدول، مشيرا إلى أن البنك الدولي أصدر توقعاته للاقتصاد المصري وفقا لبيانات كل من وزارة المالية والبنك المركزي.

وأضاف نافع لـ «التحرير»، أن توقعات البنك الدولي لتحقيق معدلات نمو في مصر تصل إلى 4.6% و5.3% خلال العامين الماليين المقبلين، مشروط باستقرار الأوضاع الأمنية، خاصة أن معدلات السياحة والاستثمار الأجنبي تتراجع في حالة المخاطر الأمنية فضلا.

وتوقع البنك الدولي ارتفاع معدلات النمو المصري في 2018-2019 إلى 5.3%.

وتابع نافع: «إن انخفاض معدلات الاستهلاك بفضل الإجراءات التقشفية والإصلاحات الاقتصادية، بالإضافة إلى تراجع الاستثمارات الخاصة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة والتى تصل إلى 20% قد تحول دول تحقيق معدلات النمو المستهدفة خلال العام المالى الجديد، خاصة أن مصر لا يوجد لديها نمو قائم على التصدير».

وتتمثل التحديات التي تواجه الاقتصاد في مصر -وقد تؤثر على معدل النمو وفقا للبنك الدولي- في ارتفاع عجز الموازنة العامة، وتراجع مستويات احتياطي النقد الأجنبي بالإضافة إلى تحديات نظم الإدارة العامة والحوكمة.

وأشار نافع إلى أن معدلات النمو المتوقع تحقيقها خلال العام المالي الحالي 2016-2017، تعتمد بشكل أساسي على الاستثمارات الحكومية.

وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى 3.5% خلال العام المالي الجاري من توقعات سابقة بنمو يبلغ 4%.

وأكد نافع أن تحقيق معدلات النمو المستهدفة يتطلب من الحكومة تيسير الإجراءات والقضاء على البيروقراطية والفساد وخفض معدلات الفائدة لجذب مزيد من الاستثمارات الخاصة، والعمل على خفض معدلات التضخم لزيادة المعدل الاستهلاكي للمواطنين والذي تراجع بسبب ارتفاع الأسعار.

وأشار إلى أن ارتفاع معدلات النمو سيسهم فى الحد من الاستيراد والتوسع فى إنتاج السلع والخدمات، مما سيقلل من الطلب على العملة الأجنبية وخلق مزيد من فرص العمل.

ارتفاع معدلات النمو يؤدي إلى ازدهار الاقتصاد

قال محمد سعيد، الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع معدلات النمو يعني زيادة الإنتاج المحلي، وهو ما ينعكس على افتتاح مزيد من المشروعات وخلق فرص عمل جديدة.

وأضاف سعيد لـ«التحرير» أن ارتفاع معدلات النمو يؤدي إلى ازدهار الاقتصاد وسوق العمل وبالتي تحسن معدلات التشغيل وتحسن الدخل الفعلي للمواطن وارتفاع المستوى الاجتماعي للمجتمع ككل.

وأكد سعيد أن مصر قادرة على تحقيق معدلات نمو تتجاوز الـ4.5% خلال العام المالي المقبل مدعومة بانخفاض قيمة الجنيه المصري والذي أضاف ميزة تنافسية جديدة للمنتجات المصرية ورفع قيمة الطلب عليها بسبب انخفاض أسعارها في الأسواق الخارجية.

تزايد البطالة وقلة الأجور

عزا الدكتور رشاد عبده، رئيس منتدى البحوث الاقتصادية، خفض البنك الدولي توقعاته للنمو في مصر خلال العام الجاري إلى انخفاض الطلب الداخلي وهو أحد أهم عوامل تنشيط الاقتصاد، بسبب زيادة معدلات التضخم عقب تعويم الجنيه.

وأكد رشاد لـ«التحرير»، أن مصر قادرة على تحقيق معدلات نمو 4.5% خلال العام المقبل مع استقرار معدلات التضخم بعد ارتفاعها بنحو 100% منذ نوفمبر الماضي، حيث ستتأرجح بين الانخفاض والارتفاع بمعدلات لن تتجاوز الـ10%، الأمر الذى سيؤدى إلى زيادة معدلات الاستهلاك، بالإضافة إلى بدء إنتاج الغاز من حقل «ظهر» والذى سيحقق لمصر مزيدا من الاكتفاء الذاتى من الغاز والطاقة.

وتتوقع وزارة البترول أن تبدأ المرحلة الأولى للإنتاج من حقل ظهر بمنطقة امتياز شروق بالمياه العميقة بالبحر المتوسط، مع بداية شهر أكتوبر المقبل بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو 350 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز.

ورهن عبده استفادة المواطن العادى من التحسن فى معدلات النمو بالتوزيع العادل لنسب الارتفاع وتوسيع قاعدة المستفيدين، مشيرا إلى أنه على الرغم من تحقيق مصر معدلات نمو تخطت الـ7% قبل ثورة 25 يناير، فإنه كان هناك تزايد فى معدلات البطالة وانخفاض فى الأجور نتيجة غياب العدالة الاجتماعية.

وأكد أنه إذا تم توجيه حصيلة الاستثمارات التى سيتم ضخها فى مصر لسد عجز الموازنة فإن المواطن لن يشعر بأى زيادة فى معدلات النمو، ولذلك فإنه يجب ضخ هذه الاستثمارات فى إقامة مشروعات تنموية توفر فرص عمل.

وتتوقع الحكومة أن تصل نسبة العجز فى موازنة العام المالى الحالى 2016-2017 إلى 10.9% من الناتج المحلى الإجمالى وفقا لتصريحات نائب وزير المالية أحمد كوجك.