فيديو| «القابضة للمياه» تنفي علاقتها بالمخالفات المضبوطة من الرقابة الإدارية

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قال العميد محيي الصيرفي، المتحدث باسم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن الشركة ليس لها علاقة بالمواسير التي تم ضبطها من قبل هيئة الرقابة الإدارية، مؤكدًا أن الهيئة لم تستخدم هذه المواسير، وصميم عملها يتعلق بالتشغيل والصيانة فقط.

وأوضح «الصيرفي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الثلاثاء، أن الشركة ليست مسئولة عن إنشاء محطات للمياه، لكنها تعمل على احلال وتجديد بعض خطوط المياه، التي بها بعض نقاط الضعف، لافتًا أن انقطاع المياه بالقاهرة الجديدة أمر «عارض» وليس له علاقة بالمواسير.

وأكد أن المياه عادات بالكامل لجميع المناطق السكنية بالقاهرة الجديدة، والتجمع الخامس.