الرئيس السيسي يصل الإسماعيلية لافتتاح مؤتمر الشباب الوطني

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وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، محافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء؛ للمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني الثالث للشباب.

ويتوجه الرئيس السيسي إلى قناة السويس رفقة عدد من شباب الجامعات في جولة بالمجرى الملاحي لقناة السويس الجديدة، يفتتح بعدها المؤتمر في تمام الرابعة عصرا.

ويبدأ المؤتمر بتلاوة من الذكر الحكيم، ثم يقوم الإعلاميان شريف فؤاد ودينا عصمت، بتقديم كلمة عن عيد تحرير سيناء، ثم عرض فيلم تسجيلي قصير بعنوان "غنوة عالسمسية"، يعقبها حديث عن بطولات أبطال مدن القناة، و تقديم فيلم بعنوان "إبدع.. انطلق".

ويلي عرض الفيلم، دعوة الرئيس السيسي للصعود إلى المنصة لإلقاء كلمته وافتتاح المؤتمر. كما يلتقي الرئيس، مساء اليوم، نحو 150 من شباب مدن القناة وسيناء.