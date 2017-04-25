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«المالية» توافق على علاوة 10% لغير الخاضعين لـ«الخدمة المدنية»

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«المالية» توافق على علاوة 10% لغير الخاضعين لـ«الخدمة المدنية» «المالية» توافق على علاوة 10% لغير الخاضعين لـ«الخدمة المدنية»

التحرير

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اتفق الاتحاد العام لنقابات عمال ، ووزارة المالية على صرف العلاوة الخاصة لنحو 3 ملايين عامل من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

كما تم الاتفاق على الابقاء على نص المادة 5 من مشروع قانون صرف العلاوة الخاصة، وفقا لما طالبت به لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الاتحاد ، اليوم الثلاثاء، برئاسة جبالي المراغي، بحضور ممثلي وزارة المالية؛ لمناقشة العلاوة الاجتماعية للعاملين بالدولة.

وناقش الاجتماع بعض الموضوعات الخاصة بمشروع القانون الخاص بتقرير علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

وأوضح "المراغي"، أنه سيطلب عقد اجتماع ثلاثي يضم أصحاب الأعمال بوزارة القوى العاملة؛ لمناقشة صرف العلاوة الخاصة لـ17 مليون عامل بالقطاع الخاص.

بدوره، أشار الدكتور محمد معيط، مساعد وزير المالية، إلى إن العاملين في القطاع العام سيصرفون العلاوة الخاصة بنسبة لا تتجاوز 10% وفقا للأجر المنصرف 30 يونيو 2016، بحد أدنى 65 جنيها.

وطالب مساعد وزير المالية، اتحاد العمال بوضع رؤيته في مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 للأخذ بها عند إقرار اللائحة.

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التحرير

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