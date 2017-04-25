زوج سعودي يتهم زوجته بأنها ليست بكراً.. وكانت المفاجأة في المحكمة

شيماء مصطفى

قضت المحكمة الخاصة بالأحوال الشخصية بجدة بتطليق سيدة من مواطن سعودي، بعدما رفع الأخير عليها قضية متهماً إياها بانها ليست بكراً مؤكداً أنها ثيب، وقامت المحكمة بتحويلها للطب الشرعي الذي أثبت عكس ذلك.

حيث زعم الزوج أنه بعد زواجه عندما دخل بزوجته لم يجدها بكراً ولكنه اكتشف أنها ثيب، مطالباً المحكمة بفسخ عقد الزواج وإلغاء المؤخر الذي تم كتابته بـ20 ألف ريال، بالإضافة لتعويضه بمبلغ 33 ألف ريال قيمة القاعة التي حدثت بها ليلة الزفاف.

ومن جانبها أكدت الزوجة انه رفع الدعوى حتى يتهرب من سداد باقي القيمة المخصصة للصداق والمؤخر، حيث أكدت للمحكمة أنها تزوجت رجلاً قبل ذلك وتم تطلقها دون أن يدخل بها مؤكدة أنها بكرية، وبالفعل حولتها المحكمة للكشف الطبي عليها لمعرفة صحة الواقعة من عدمها، وفقاً لما نقلته تفاصيل صحيفة مكة اليوم.

وجاء قرار الطب الشرعي ليثبت صحة كلام الزوجة وأنها بكر، حيث حكم القاضي لصالح الزوجة بفسخ العقد وتعويضها الضرر.

المصدر : مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads