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بالصور- وزير التعليم: إطلاق نظام تعليمي جديد قريبًا يعيد مصر لسابق عهدها

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مصراوي Masrawy

وزير التعليم إطلاق نظام تعليمي جديد قريبًا يعيد لسابق عهدها (1)وزير التعليم إطلاق نظام تعليمي جديد قريبًا يعيد مصر لسابق عهدها (1)

وزير التعليم إطلاق نظام تعليمي جديد قريبًا يعيد مصر لسابق عهدها (2)وزير التعليم إطلاق نظام تعليمي جديد قريبًا يعيد مصر لسابق عهدها (2)

وزير التعليم إطلاق نظام تعليمي جديد قريبًا يعيد مصر لسابق عهدها (3)وزير التعليم إطلاق نظام تعليمي جديد قريبًا يعيد مصر لسابق عهدها (3)

وزير التعليم إطلاق نظام تعليمي جديد قريبًا يعيد مصر لسابق عهدها (4)وزير التعليم إطلاق نظام تعليمي جديد قريبًا يعيد مصر لسابق عهدها (4)

وزير التعليم إطلاق نظام تعليمي جديد قريبًا يعيد مصر لسابق عهدها (6)وزير التعليم إطلاق نظام تعليمي جديد قريبًا يعيد مصر لسابق عهدها (6)

وزير التعليم إطلاق نظام تعليمي جديد قريبًا يعيد مصر لسابق عهدها (5)وزير التعليم إطلاق نظام تعليمي جديد قريبًا يعيد مصر لسابق عهدها (5)

كتبت- ياسمين محمد:

شارك الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، في فعاليات افتتاح الملتقى العالمى لتكنولوجيا التعليم لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، والذى تستضيفه إمارة أبو ظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة تحت رعاية الشيخ هزاع بن زايد آل النهيان خلال الفترة من ٢٥ – ٢٦ إبريل ٢٠١٧، تحت عنوان "إشعال الحماسة فى الابتكار والتعلم".

ويشارك في الملتقى والمعرض المصاحب له 2000 مسئول وخبير فى مجال التعليم، والموارد البشرية من 35 دولة.

وبدأ الافتتاح بكلمة فيليب برهم سفير المملكة المتحدة البريطانية، الذي أثنى على تنظيم الملتقى مؤكدًا أنه يمثل نسخه مصغرة من الملتقى السنوى الذى يُعقد بانجلترا، خلال شهر يناير من كل عام، وتلى ذلك كلمة الدكتور على النعيمى المدير التنفيذى للمجلس الوطنى للتعليم بالإمارات العربية المتحدة، ثم نائب رئيس شركه مايكروسوف انتونى ساليتو.

وعرض الدكتور طارق شوقي- خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية السياسة العامة التى تنفذها الوزارة لتحقيق رؤية مصر المستدامة ٢٠٣٠- ومن أهمها المشروع الذى تعمل عليه الوزارة ويحمل عنوان " نحو نظام تعليمى مصرى مبتكر لإعداد شباب مصر للإنتاج والابتكار والمنافسة العالمية".

واستعرض شوقى خلال كلمته بعض الحقائق والمعوقات التى تعرقل تنفيذ الخطط الإصلاحية، وآليات الدولة المصرية والوزارة؛ للتغلب عليها، والتى من أهمها البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، ومشروع بنك المعرفة المصرى، وكيفية ربطه بالمناهج التعليمية، ومشروع المعلمون أولًا لتدريب المعلمين.

هذا بالإضافة إلى خطه الوزارة لاستيعاب كافه المعلمين، والذى يبلغ عددهم 1.5 مليون معلم، خلال الفترة القادمة، وكذا التحضيرات الجارية لإطلاق نظام تعليمى جديد يهدف إلى تحقيق مستقبل أفضل لطلابنا، وأن تعود مصر لسابق عهدها كمنارة للمعرفة والثقافة والفن.​

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