مصدر أمني ينفي اندلاع حريق داخل محطة مترو "كلية الزراعة"

كتب- علاء عمران:

نفى مصدر أمني بالإدارة العامة لشرطة المترو، اندلاع حريق داخل محطة مترو كلية الزراعة بالخط الثاني، قائلاً "لا صحة لوجود حريق داخل أي محطة بمترو الأنفاق.

وأضاف المصدر لمصراوي، اليوم الثلاثاء، أنه نشب حريق في كشك بجوار المحطة، مما تسبب في تطاير الأدخنة على محطة المترو.

وأكد أن حركة مترو الأنفاق منتظمة ولا توجد أي أعطال، مطالبًا وعلى وسائل الإعلام تحري الدقة قبل نشر أي أخبار من شأنها زعزعة أمن واستقرار البلاد.