أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الأربعاء 26 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 26 ابريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 26/4/2017 بالأسواق -
انخفاض سعر الذهب اليوم الأربعاء 26 ابريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 26 إبريل 2017 في جميع البنوك و السوق السوداء -
«محامي جنوب القليوبية» تجمع ١٠٠ ألف جنيه من أعضائها -
فيديو.. إسلام بحيري: ما يفعله الأزهر حاليا هو «إباحة دماء الناس» -
الطبيب الهندي: كلنا بنصلي لإيمان.. وماينفعش يتقال علينا «حرامية» -
بالفيديو || فتاة تقتحم موكب السيسي .. وحرسه الشخصي يستعد للمواجهة -
20 صورة ترصد احتفالات الآلاف بالليلة الختامية لمولد السيدة زينب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

مصدر أمني ينفي اندلاع حريق داخل محطة مترو "كلية الزراعة"

Google+ Print
مصدر أمني ينفي اندلاع حريق داخل محطة مترو "كلية الزراعة" مصدر أمني ينفي اندلاع حريق داخل محطة مترو "كلية الزراعة"

مصراوي Masrawy

حريق داخل محطة مترو الأنفاق - صورة أرشيفية

كتب- علاء عمران:

نفى مصدر أمني بالإدارة العامة لشرطة المترو، اندلاع حريق داخل محطة مترو كلية الزراعة بالخط الثاني، قائلاً "لا صحة لوجود حريق داخل أي محطة بمترو الأنفاق.

وأضاف المصدر لمصراوي، اليوم الثلاثاء، أنه نشب حريق في كشك بجوار المحطة، مما تسبب في تطاير الأدخنة على محطة المترو.

وأكد أن حركة مترو الأنفاق منتظمة ولا توجد أي أعطال، مطالبًا وعلى وسائل الإعلام تحري الدقة قبل نشر أي أخبار من شأنها زعزعة أمن واستقرار البلاد.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
20 صورة ترصد احتفالات الآلاف بالليلة الختامية لمولد السيدة زينب

20 صورة ترصد احتفالات الآلاف بالليلة الختامية لمولد السيدة زينب

وزير النقل يشارك في جلسة "تنمية محور قناة السويس" باليوم الثاني لمؤتمر الشباب ​

وزير النقل يشارك في جلسة "تنمية محور قناة السويس" باليوم الثاني لمؤتمر الشباب ​

"مجلس الدولة الليبي" يبلغ كوبلر بانزعاجه من إضاعة الوقت في تعديل الاتفاق السياسي

"مجلس الدولة الليبي" يبلغ كوبلر بانزعاجه من إضاعة الوقت في تعديل الاتفاق السياسي

مصر تحصل على المركز الثالث في مسابقة "أمير الشعراء"

مصر تحصل على المركز الثالث في مسابقة "أمير الشعراء"