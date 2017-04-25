غياب «ربيع» وحضور نجل «مرتضى منصور».. مشاهد من عقد قران إسراء والميرغني

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احتفل الفنان حمدي الميرغني بعقد قرانه على زميلته إسراء عبد الفتاح بمسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس، بحضور الأهل والأصدقاء وعدد كبير من الفنانين كان أبرزهم الفنان أشرف عبد الباقي، ومحمد أنور، ومصطفى خاطر، وسارة درزاوي، وويزو، ومحمد أوس أوس، وغيرهم.

ونرصد أبرز لقطات عقد القران خلال التقرير التالى..

ظهور "ويزو" برفقة خطيبها

حرصت الفنانة "ويزو" على مشاركة زميليها فرحتهما بعقد قرانهما مصطحبة خطيبها المخرج والممثل شريف حسنى، ويعد ذلك الظهور الأول لهما بعد خطبتهما التى تمت في يناير الماضي في حفل حضره أبطال "مسرح مصر".

غياب على ربيع

لفت الأنظار غياب الفنان علي ربيع عن حضور عقد القران، ولكنه حرص على تهنئة العروسين عبر حسابه الشخصي على حسابه بموقع "إنستجرام"، وكتب لهما: "مبروك حمدي الميرغني ربنا يوفقك في الجواز وفي حياتك كلها ألف مبروك".

شقيقة إسراء عبد الفتاح تخطف الأنظار

خطفت نورهان شقيقة الفنانة إسراء عبد الفتاح الأنظار في عقد قران الأخيرة، لتنهال عليها التعليقات بعد نشر الصور من قبل الجمهور الذين أشادوا بجمالها، مؤكدين أنها طلتها تقترب من إطلالات النجمات.

حضور نجل مرتضى منصور

حرص أيضًا أمير نجل المستشار مرتضي منصور على حضور عقد قران نجمى مسرح مصر، والجدير بالذكر أن أمير تجمعه علاقة طيبة بجميع نجوم مسرح مصر.

سخرية رواد مواقع التواصل من قبلة "الميرغني"

رد فعل "عفوي" من العروس أثناء طبع "الميرغني" قبلة على وجنتيها بعد عقد قرانهما جعلها محط سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن بعد تداول عدة صور عقد القران الرسمية تبين أن الصورة لم تكن مقصودة ولكنها التقطت بهذا الشكل العفوى.