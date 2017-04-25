موقف محرج للزعيم وأول ظهور لروبي بعد الطلاق.. لقطات من عزاء والدة شريف عرفة

التحرير

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تلقى المخرجان عمرو وشريف عرفة عزاء والدتهما أمس الإثنين بمسجد عمر مكرم بميدان التحرير، وحرص عدد كبير من الفنانين على الحضور ومن أبرزهم الفنان عادل إمام وأحمد حلمي ومنى زكي ومجدي الهواري ورجاء الجداوي وميرفت أمين ومحمود سعد ووحيد حامد وإسعاد يونس وأحمد عيد وأحمد رزق ويسرا وليلى علوي، والمنتج محمد العدل والمخرج المسرحى جمال عبد الناصر.

ونرصد أبرز اللقطات التى جاءت بالعزاء خلال القرير التالى..

ظهور الإعلامي محمود سعد بعد غياب

بعد غياب طويل عن الظهور الإعلامي، حرص الإعلامي الكبير محمود سعد على تقديم واجب العزاء فى والدة المخرجين عمرو وشريف عرفة.

تدافع المصورين حول "الزعيم"

تدافع عدد كبير من المصورين حول الزعيم عادل إمام فور وصوله عزاء والدة عمرو وشريف عرفة، مما دفع أحد الأشخاص للتحذير قائلًا: "بالراحة يا جماعة ده راجل كبير"، فرد إمام عليه غاضبًا "مين ده اللي راجل كبير"، وذلك بحسب التقارير التى تم تداولها.

أول ظهور لروبي بعد طلاقها

حرصت الفنانة روبي على حضور العزاء أيضًا، ويعتبر ذلك الظهور الأول بعد إعلان طلاقها للمرة الثالثة الشهر الماضي من المخرج سامح عبد العزيز، وظهرت روبي بإطلالة سوداء كاجوال وحرصت على مصافحة الجميع والخروج بهدوء.

العزاء يجمع بين ليلي علوي وطليقها

جمع العزاء أيضًا بين الفنانة ليلى علوي التى حرصت على الحضور باصطحاب ابنها "خالد"، وزوجها السابق رجل الأعمال منصور الجمال والتى انفصلت عنه منذ فترة.

"لوك" شريف منير

لفت الفنان شريف منير الانتباه بظهوره بـ"نيولوك" جديد بعد إطلاق شاربه٬ وذلك وفقًا لدوره فى مسلسل "الزئبق" استعدادًا لعرضه في موسم رمضان المقبل٬ والذى يقوم فيه بدور ظابط في المخابرات الإسرائيلية.

أحمد عز يظهر بعد اختفاء عن الإعلام

حرص النجم أحمد عز على التواجد فى سرادق عزاء والدة المخرجين عمرو وشريف عرفة، على الرغم من اختفائه فترة كبيرة عن الإعلام خاصة بعد أزمته مع الفنانة زينة.