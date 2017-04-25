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صوامع كفر الشيخ تستقبل 8971 طن قمح

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صوامع كفر الشيخ تستقبل 8971 طن قمح صوامع كفر الشيخ تستقبل 8971 طن قمح

مصراوي Masrawy

صوامع كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار

أعلن المحاسب عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة بكفر الشيخ، والمتحدث الرسمي للمديرية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع كميات القمح التى تستقبلها الشون والصوامع، من المزارعين، من خلال الشروط الموضحة لتوريد محصول القمح، من خلال اللجان المشكلة لذلك.

وأكد مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، فى تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أن ما جرى توريده منذ بداية موسم توريد القمح، وإلى وقتنا هذا بلغت 8971 طن و 815 كيلو جرام قمح محلى، موضحًا أن هناك لجان متابعة من قبل المديرية، على مدار الساعة، تحت إشراف المحاسب عماد عبد الغنى حبيب، وكيل وزارة التموين.

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