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السيسي يستقل وحدة بحرية بقناة السويس فور وصوله الإسماعيلية

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السيسي يستقل وحدة بحرية بقناة السويس فور وصوله الإسماعيلية السيسي يستقل وحدة بحرية بقناة السويس فور وصوله الإسماعيلية

مصراوي Masrawy

يستقل وحدة بحرية بقناة السويس

الاسماعيلية - إنجي هيبة:
بدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي فعاليات زيارته الإسماعيلية علي هامش انعقاد المؤتمر الوطني الثالث للشباب وبالتزامن مع احتفالات ذكرى تحرير سيناء، باستقلال وحدة بحرية، تفقد من خلالها المجرى الملاحي لقناة السويس، وسط عروض بحرية وجوية، نظمتها هيئة القناة بالتنسيق مع القيادة العسكرية المسلحة.

رافق الرئيس خلال جولته البحرية عدد من وفد الشباب المشارك بفعاليات المؤتمر، وكبار رجال الدولة.
وتزينت الوحدات البحرية بأعلام وقناة السويس.

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