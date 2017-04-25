بالصور.. وفد ألماني يزور مستشفى "الأورمان" بالأقصر

الأقصر - محمد محروس:

زار وفد ألماني الجنسية من 40 شخصية، مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالأقصر، اليوم الثلاثاء؛ لتقديم الدعم المعنوي والمادي اللازم لمرضى السرطان بالصعيد، الذين يتلقون العلاج بصورة يومية داخل المستشفى.

ضم الوفد الألماني ممثلين عن السفارة الألمانية وشركات السياحة وإعلاميين من والذين أبدوا إعجابهم بالمستوي الطبي والفني داخل المستشفي، وكذلك الخدمات المميزة من النظافة وحسن المعاملة والمساعدة للمرضى خلال تلقيهم العلاج والفحوصات الطبية اللازمة يوميًا.

وقدم أعضاء الوفد الألماني الدعم المادي والتبرع للمستشفى وعلاج المرضى بالمجان، كما التقطوا الصور التذكارية أمام وداخل المستشفى مع المرضى، وتفقدوا أقسام العلاج الكيماوي والعلاج الإشعاعي وعلاج اليوم الواحد، وكذلك أجهزة الأشعة والمسح الذري والصيدلية الإكلينيكية.

من جانبه قال محمد عثمان، عضو لجنة التسويق السياحي بمحافظة الأقصر، والمنسق للزيارة مع وفد من 40 شخصية ألمانية، أن الوفد ضم مديري شركات السياحة وصناع القرار وإعلامين من التلفزيون الألماني وصحفيين، لتقديم الدعم اللازم للمستشفي في خطواتها المستقبلية لعلاج المرضي بالمجان.

وأضاف محمد عثمان، أن أعضاء الوفد الألماني أبدوا انبهارهم بالمستشفي التي تخدم أهالي الصعيد، وأشادوا بالخدمة الطبية والأجهزة الحديثة والطراز الفرعوني للمكان، الأمر الذي أثار إعجابهم وأصروا على التقاط الصور حتى يشاهد كل أصدقائهم هذا الصرح الطبي المميز، كما قدموا تبرعات مادية، مؤكدين أن الزيارة بالنسبة لهم لا تقل أهمية عن زيارة الأماكن السياحية بالأقصر.