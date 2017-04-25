إيفانكا ترامب تشكر السفارة الأمريكية في برلين على "الاستقبال الحار"

برلين (د ب أ)

أعربت ابنة الرئيس الأمريكي إيفانكا ترامب عن شكرها للسفارة الأمريكية في برلين عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" على "الاستقبال الحار".

ونشرت الابنة الأولى اليوم الثلاثاء على صفحتها على "تويتر" صورة خلال لقائها بإحدى العائلات داخل السفارة، وكتبت: "يا له من استقبال حار من بعض الرجال والنساء والأسر الرائعة التي تخدم في السفارة الأمريكية في برلين. شكرا لكم!".

تجدر الإشارة إلى أن إيفانكا شاركت في برلين في قمة دولية باسم "قمة نساء العشرين" التي تهدف إلى بحث سبل تحسين الوضع الاقتصادي للمرأة ومنحها المزيد من الفرص في سوق العمل وضمان تمثيل أكبر لها في ريادة الأعمال.

والتقت إيفانكا، التي تشغل منصب مستشارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال القمة المستشارة أنجيلا ميركل وملكة هولندا ماكسيما.

وكان من اللافت للانتباه ارتداء كل من إيفانكا وملكة هولندا فستان بنقوش زهرية. وحضرت المستشارة الألمانية القمة بسترة حمراء.