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ميركل تسعى لتوفير مخزون رأسمالي دولي لدعم المرأة في دول نامية

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ميركل تسعى لتوفير مخزون رأسمالي دولي لدعم المرأة في دول نامية ميركل تسعى لتوفير مخزون رأسمالي دولي لدعم المرأة في دول نامية

مصراوي Masrawy

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

 

برلين (د ب أ)

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أنها تسعى لتوفير مخزون رأسمالي مشترك مثلا من ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وهولندا من أجل تحسين دعم النساء في دول نامية.

وقالت ميركل اليوم الثلاثاء خلال قمة ببرلين لدعم المرأة في إطار رئاسة ألمانيا لمجموعة العشرين "جي 20" إنه يمكن وضع هذا المخزون في البنك الدولي ومواصلة زيادته.

وجاءت هذه التصريحات خلال القمة المنعقدة بمشاركة إيفانكا ، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد وملكة هولندا مكسيما إلى جانب ميركل.

ودعت المستشارة الألمانية لضرورة تحسين تمكين المرأة من الموارد المالية، وقالت: "إننا نعتزم إدخال ذلك في العملية السياسية"، مشددة على ضرورة أن تحصل المرأة في دول نامية على مزيد من القروض الصغيرة.

وتهدف "قمة نساء 20" ببرلين إلى تحسين الوضع الاقتصادي للمرأة وتوفير المزيد من الفرص لها في سوق العمل وإتاحة مشاركة أكبر لها في ريادة الأعمال.

 

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