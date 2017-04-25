"المرور": فتح اتجاه واحد بكوبري طرة لتخفيف الأحمال عن محور الكورنيش –(صور)

مصراوي Masrawy

كتب- فتحي عمر:

قررت الإدارة العامة لمرور القاهرة، برئاسة اللواء علاء متولي مدير المرور، اليوم الثلاثاء، فتح اتجاه واحد بكوبري شمال طرة لتخفيف الأحمال المرورية للسيارات التي ظهرت على محور الكورنيش ومنطقة المعادي، وعلى القادم من مناطق حلوان والمعادي عبر الكورنيش، ويرغب للدخول لمناطق الأوتوستراد الصعود لكوبري شمال طرة، فيما لا يزال الاتجاه الآخر مغلق أمام الحركة المرورية بسبب كسر الفاصل المعدني.

وتسمح إدارة مرور القاهرة بسير السيارات الملاكي فقط، وليس النقل الثقيل أو المقطورات، وتم فتح كوبري طرة للقادم من الكورنيش اتجاه الأوتوستراد لقائدي السيارات القادمين من الأوتوستراد إجباري اتجاه كوبري المعصرة للمتجه للكورنيش المعادي، وسط تدعيم المكان بكافة الخدمات ووضع العلامات الإرشادية والمثلثات بالطرق وتعريف المواطنين بالطرق البديلة.