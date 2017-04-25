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"رادرات الجيزة" تلتقط 75 مخالفة خلال 24 ساعة

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"رادرات الجيزة" تلتقط 75 مخالفة خلال 24 ساعة "رادرات الجيزة" تلتقط 75 مخالفة خلال 24 ساعة

مصراوي Masrawy

رادرات الجيزة تلتقط 75 مخالفة خلال 24 ساعة

كتب - محمد شعبان:

شنَّ رجال الإدارة العامة لمرور الجيزة، حملة مكبرة؛ لتفعيل قواعد قانون المرور، وتحقيق الانضباط المروري بالشوارع والميادين، والحد من الحوادث حفاظا على الأرواح.

وأسفرت الحملة بقيادة اللواء طارق حجاج - خلال 24 ساعة - عن تحرير 1240 مخالفة متنوعة، و1575 انتظار خاطئ، وحجز 32 دراجة نارية.

كما تم تحرير 75 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و110 مخالفات على مطالع ومنازل الكباري "موقف عشوائي"، و35 مخالفة دخان كثيف، و45 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان.

وتم ضبط 39 مخالفة صلاحية فنية للسيارات، و1506 نموذج 125، و64 مخالفة عدم حمل تراخيص قيادة وتسيير، وحجز 21 دراجة نارية "توك توك"، و9 مخالفات "حملة سرفيس".

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