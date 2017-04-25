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النيابة تستعجل ضبط وإحضار رئيس أكاديمية "الديب" في واقعة "غريق استاد القاهرة"

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النيابة تستعجل ضبط وإحضار رئيس أكاديمية "الديب" في واقعة "غريق استاد القاهرة" النيابة تستعجل ضبط وإحضار رئيس أكاديمية "الديب" في واقعة "غريق استاد القاهرة"

مصراوي Masrawy

غريق استاد القاهرة

كتب – محمود السعيد:

جددت نيابة شرق القاهرة، برئاسة المستشار إبراهيم صالح، المحامي العام الأول للنيابات، اليوم الثلاثاء، أمر ضبط وإحضار محمد الديب، رئيس أكاديمية "الديب" للتأهيل البدني للكليات العسكرية، للاستماع لأقواله في واقعة "غريق حمام السباحة" باستاد القاهرة.

وقرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر ثان، الأربعاء الماضي، تجديد حبس "يوسف.ص"، مُدرب السباحة بأكاديمية "الديب" 15 يوما على ذمة اتهامه بالقتل الخطأ في واقعة "غريق حمام السباحة" باستاد القاهرة.

وكشفت تحقيقات المستشار أحمد عاصي، وكيل نيابة الحوادث، أن المتهم يوسف كان مسؤول عن تدريب الطلبة المتدربية داخل حمام السباحة وقت الحادث.

وأنكر المتهم في التحقيقات مسؤوليته عن الحادث ومقتل الشاب، لافتا إلى أنهم كانوا يقومون بتدريبهم على "قفزة الثقة" ولا يعرف الشاب شخصيا، مؤكدا على تواجد عدد آخر من المدربين.

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