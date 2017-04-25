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كيف تتعامل مع شخص"كلامه قليل"؟

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كيف تتعامل مع شخص"كلامه قليل"؟ كيف تتعامل مع شخص"كلامه قليل"؟

مصراوي Masrawy

كيف تتعامل مع شخص"كلامه قليل"؟

كتبت - نرمين الجلاد:

الشخصيات الهادئة دائما ما تتهم بالأنطوائية وقلة الثقة بالنفس وأحيانا التكبر، وقد يعتقد البعض أنهم يتحاشون التواجد في أماكن مزحمة، لكن الحقيقية عكس ذلك تمامأ فهم غالبًا ما يتفكرون ويركزون في كلام الأشخاص الذين أمامهم ولهم طريقة مختلفة في التعامل والتفاعل.

ووفقا لموقع "لايف هاك" أوضح الكاتب ستيف هوكينج أن الأشخاص الهادئين لديهم عقل نشط وملئ بالأفكار ولكن يفضلون الأحتفاظ بها وعدم البوح، فعند التحدث معه يقيم حوارك بدخل عقله ويقوم بتحليله ،ويفضل الحصول علي المعلومات الشخصية عن طريق ملاحظة الآخرين وما يحدث حوله مثل ما يرتديه الشخص الذي أمامهم ولغة جسده ومدى تفاعله، وفي بعض الأحيان يفضل أيضا التحدث حول ما يرغب معرفتة

وأضاف "هاك" أن الشخص الهادئ ليس خجولاً كما يعتقد البعض وهو اجتماعي ويجيد الحديث في المواقف المناسبة عندما يريد ،ومن صفاتة الأخري تفكيرة قبل التحدث وهذا يقيه من التكلم بأمور خاطئة.

وينصح "هاك" بضرورة تجنب انتقاد الأشخاص الهادئين والعمل على فهم اختلاف شخصيتهم في التفاعل مع المجتمع، لافتا إلى أنه لكي تحصل على ما تريده منهم عليك توجيه الأسئلة المباشرة التحليلية لأنه سيكون قادراً على التجاوب معك بهذه الطريقة.

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مصراوي Masrawy

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