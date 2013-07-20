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برشلونة يفاوض ' تاتا ' لخلافة تيتو

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برشلونة يفاوض ' تاتا ' لخلافة تيتو برشلونة يفاوض ' تاتا ' لخلافة تيتو

أجرى مسؤولو برشلونة اتصالات مع الأرجنتيني جيراردو مارتينو الشهير ب"تاتا" لبحث إمكانية توليه تدريب الفريق عقب رحيل تيتو فيلانوفا لظروف مرضه.

ووفقا لما نشرته صحيفة "ماركا" يتردد اسم مارتينو بقوة لخلافة فيلانوفا.

مارتينو عمل خلال مسيرته كمدرب في باراجواي، ودفعه النجاح الذي حققه مع الأندية المحلية لتولى مسؤولية تدريب منتخب بلاده في 2006.

وقاد مارتينو منتخب باراجواي إلى كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا، وخرج من ربع النهائي على يد الإسباني، الذي توج بالبطولة، كما وصل إلى نهائي بطولة كوبا أمريكا 2011 وخسر اللقب أمام أوروجواي.

قاد مارتينو فريق نيويلز أولد بويز الأرجنتيني إلى التتويج بلقب الدوري الأرجنتيني 2013 وبلغ نصف نهائي كأس ليبرتادوريس، قبل إنهاء العلاقة مع النادي.

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