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مروان محسن يعود من ألمانيا بعد أسبوعين

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مروان محسن يعود من ألمانيا بعد أسبوعين مروان محسن يعود من ألمانيا بعد أسبوعين

التحرير

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يعود مروان محسن، مهاجم الفريق الاول لكرة القدم بالأهلي من ألمانيا بعد أسبوعين ، حيث سافر اللاعب مؤخرا؛ من أجل إجراء الكشف الطبي لدى الخبير الألماني، مايكل ماير، للاطمئنان على ركبته، بعد إجراء جراحة الرباط الصليبي.

ويحدد ماير موقف مروان محسن من المرحلة الثانية للبرنامج التأهيلي، لإعادة مهاجم الأهلي للملاعب من  جديد، خاصةً أن مروان سيقضي فترة من التأهيل في ألمانيا تصل الي اسبوعين قبل العودة للقاهرة لاستكمال البرنامج.

وتعرض مروان محسن لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة، خلال مشاركته في بطولة كأس الأمم الإفريقية مع منتخب ، في يناير الماضي.
 

 

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