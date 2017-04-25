أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الأربعاء 26 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 26 ابريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 26/4/2017 بالأسواق -
انخفاض سعر الذهب اليوم الأربعاء 26 ابريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 26 إبريل 2017 في جميع البنوك و السوق السوداء -
«محامي جنوب القليوبية» تجمع ١٠٠ ألف جنيه من أعضائها -
فيديو.. إسلام بحيري: ما يفعله الأزهر حاليا هو «إباحة دماء الناس» -
الطبيب الهندي: كلنا بنصلي لإيمان.. وماينفعش يتقال علينا «حرامية» -
بالفيديو || فتاة تقتحم موكب السيسي .. وحرسه الشخصي يستعد للمواجهة -
20 صورة ترصد احتفالات الآلاف بالليلة الختامية لمولد السيدة زينب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

زيدان: الخسارة أمر يحدث في كرة القدم

Google+ Print
زيدان: الخسارة أمر يحدث في كرة القدم زيدان: الخسارة أمر يحدث في كرة القدم

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، إنه في حال لعب الكلاسيكو مرة أخرى لن يغير شئ في الفريق - حسبما أفاد اليوم الثلاثاء، بالمؤتمر الصحفى الخاص بلقاء فريقه أمام ديبورتيفو لاكورونا ضمن مباريات الجولة الـ34 في الدوري الإسباني "الليجا".

أضاف زيدان: "لو يُلعب الكلاسيكو مرة أخرى لن أغير شيء، صحيح نتحمل الأخطاء وأنا أول شخص، كما نتحمل مسؤولية المُخاطرة التي قمنا بها في النهاية، وجميع اللاعبين كان لديهم الحافز والرغبة للعب الكلاسيكو.. كل شخص حر في رأيه  لكن القول أن برشلونة ستفوز بالليجا وريال مدريد لا يُساوي شيء أمر غير صحيح والكل يعلم ذلك، أقول للاعبين أن الخسارة أمر يمكن حدوثه في كرة القدم، وسوف نواصل العمل بنفس الطريقة و بنفس القوة".

استكمل زيدان: "الضغط علي هو نفس الضغط المُعتاد، لا أشعر أننا مُجبرين على شيء غير تقديم كل شيء في كل مباراة، ومازال كل شيء في أيدينا، لا يمكننا الدخول في التوقعات و الحسابات، غدا سوف نفعل كل شيء للفوز.. صحيح يمكن القول أننا نضيع الكثير من الفرص، لكن الأمر لا يُشعرني بالقلق، سوف أكون قلق في حال لم يصنع الفريق فرص للتسجيل، ومع كل الفرص التي نحصل عليها علينا تسجيل المزيد من الأهداف و حسم المباريات، هذا ما سنسعى لتصحيحه".

تابع زيدان: "الخسارة أمر يحدث في كرة القدم، من الأفضل أن لا تنهزم بطبيعة الحال لكنها ثلاثة نقاط وغدا لدينا ثلاثة نقاط أخرى للعب من أجلها، وكل تركيزنا موجه نحو مباراة ديبورتيفو لاكورونيا ، سوف نفعل كل ما في وسعنا للفوز وتحقيق النقاط الثلاث".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
«محامي جنوب القليوبية» تجمع ١٠٠ ألف جنيه من أعضائها

«محامي جنوب القليوبية» تجمع ١٠٠ ألف جنيه من أعضائها

فيديو.. إسلام بحيري: ما يفعله الأزهر حاليا هو «إباحة دماء الناس»

فيديو.. إسلام بحيري: ما يفعله الأزهر حاليا هو «إباحة دماء الناس»

الطبيب الهندي: كلنا بنصلي لإيمان.. وماينفعش يتقال علينا «حرامية»

الطبيب الهندي: كلنا بنصلي لإيمان.. وماينفعش يتقال علينا «حرامية»

قرارات الأهلي تحسم 3 ملفات هامة.. أبرزها المشاركة في البطولة العربية

قرارات الأهلي تحسم 3 ملفات هامة.. أبرزها المشاركة في البطولة العربية