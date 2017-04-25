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قال الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، إنه في حال لعب الكلاسيكو مرة أخرى لن يغير شئ في الفريق - حسبما أفاد اليوم الثلاثاء، بالمؤتمر الصحفى الخاص بلقاء فريقه أمام ديبورتيفو لاكورونا ضمن مباريات الجولة الـ34 في الدوري الإسباني "الليجا".

أضاف زيدان: "لو يُلعب الكلاسيكو مرة أخرى لن أغير شيء، صحيح نتحمل الأخطاء وأنا أول شخص، كما نتحمل مسؤولية المُخاطرة التي قمنا بها في النهاية، وجميع اللاعبين كان لديهم الحافز والرغبة للعب الكلاسيكو.. كل شخص حر في رأيه لكن القول أن برشلونة ستفوز بالليجا وريال مدريد لا يُساوي شيء أمر غير صحيح والكل يعلم ذلك، أقول للاعبين أن الخسارة أمر يمكن حدوثه في كرة القدم، وسوف نواصل العمل بنفس الطريقة و بنفس القوة".

استكمل زيدان: "الضغط علي هو نفس الضغط المُعتاد، لا أشعر أننا مُجبرين على شيء غير تقديم كل شيء في كل مباراة، ومازال كل شيء في أيدينا، لا يمكننا الدخول في التوقعات و الحسابات، غدا سوف نفعل كل شيء للفوز.. صحيح يمكن القول أننا نضيع الكثير من الفرص، لكن الأمر لا يُشعرني بالقلق، سوف أكون قلق في حال لم يصنع الفريق فرص للتسجيل، ومع كل الفرص التي نحصل عليها علينا تسجيل المزيد من الأهداف و حسم المباريات، هذا ما سنسعى لتصحيحه".

تابع زيدان: "الخسارة أمر يحدث في كرة القدم، من الأفضل أن لا تنهزم بطبيعة الحال لكنها ثلاثة نقاط وغدا لدينا ثلاثة نقاط أخرى للعب من أجلها، وكل تركيزنا موجه نحو مباراة ديبورتيفو لاكورونيا ، سوف نفعل كل ما في وسعنا للفوز وتحقيق النقاط الثلاث".