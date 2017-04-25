الريال يتلقى ضربة قوية قبل نصف نهائي دوري الأبطال

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

حددت صحيفة "ماركا" الإسبانية، فترة غياب الويلزي جاريث بيل، جناح ريال مدريد، وذلك بعد ما أفاد النادي في بيان له نشر عبر موقعه الرسمي أن الفحوصات أكدت معاناة بيل من إصابة من الدرجة الثانية لعضلة الساق.

وقالت ماركا إن النجم الويلزي صاحب الـ27 عامًا، سيغيب لمدة تتراوح من ثلاثة إلى أربعة أسابيع بعد تعرضه للإصابة في الكلاسيكو الماضي، وبذلك يغيب بيل عن مواجهتي أتلتيكو مدريد في ذهاب وإياب نصف النهائي بدوري أبطال أوروبا، علاوة على مواجهات ديبورتيفو لاكورونيا وفالنسيا وغرناطة بالدوري الإسباني "الليجا".

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني بالدوري الإسباني برصيد 75 نقطة وله مباراة مؤجلة أمام سيلتا فيجو، خلف المتصدر برشلونة بنفس رصيد النقاط.