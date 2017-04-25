وزير النقل من السويس: تصنيع 700 عربة قطار بعد تطوير البنية التحتية - صور

السويس ـ حسام الدين أحمد:

قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن الوزارة تضع في أولوياتها تطوير البنية الأساسية للسكة الحديد، بتصنيع 700 عربة جديدة، وتطوير الأرصفة، فور الانتهاء من تطوير البنية التحتية.

جاء ذلك خلال تفقد وزير النقل، اليوم الثلاثاء، لأعمال التطوير الجارية، بخط سكة حديد "السويس ـ عين شمس"، بحضور محافظ السويس.

وأشار وزير النقل إلى أن الشركة المصرية لصيانة وتجديد الخطوط، تسابق الزمن لتطوير خط سكة حديد "مطروح ـ القباري"، بين محطتي العلمين والعميد، حيث انتهت من تجديد 18 كم، لتنتهي من المشروع في 30 مايو المقبل.

وأعلن عن مشروع تجديد مسافة 22 كم بخط "القاهرة ـ أسوان" في المسافه بين محطة نجع حمادي وأبوطشت، للانتهاء منه 20 سبتمبر المقبل.

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