محافظ البحر الأحمر يحتفل بتحرير سيناء مع أبناء الجنوب ـ صور

البحر الأحمر. أحمد عوض:

احتفل اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، بذكرى تحرير سيناء، اليوم، وسط أهالي جنوب المحافظة، بحضور اللواء شريف سيف الدين حسين، قائد المنطقة الجنوبية العسكرية، وعدد من قيادات المحافظة والمنطقة الجنوبية.

كما افتتح المحافظ وقائد المنطقة الجنوبية العسكرية، مدرسة أبو غصون الثانوية المشتركة، وسط فرحة من أهالي القرية التابعة لمدينة مرسى علم.

وتفقد المحافظ، فصول المدرسة الثلاث ومبنى استراحة المدرسين المغتربين، ووجه بتوفير أجهزة إعاشة داخل استراحة المدرسين من أجهزة كهربائية ومطابخ.

وعقب الافتتاح، قدم طلاب مدارس قرية أبوغصون، عروضا فنية مختلفة احتفالا بافتتاح المدرسة، كما وزعت القوات المسلحة كراتين غذائية على أهالي القرية.