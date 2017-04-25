وزير النقل: نسابق الزمن لتطوير خطوط القطارات تنفيذًا لأوامر الرئيس - صور

السويس حسام الدين أحمد:

قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن الوزارة وضعت خطة شاملة لتنمية قطاع السكة الحديد، وزيادة استخدام القطارات في نقل البضائع على مستوى الجمهورية، بتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية وتعظيم الاستفادة منها، لتستوعب تلك الخطوط، الأحمال الزائدة بقطارات البضائع، التي سيتم الاعتماد عليها بنسبة كبيرة مستقبلا.

جاء ذلك خلال تفقد وزير النقل، اليوم الثلاثاء، يرافقه اللواء أحمد حامد محافظ السويس، تطوير واستبدال خطوط السكة الحديد القديمة بأخرى جديدة بخط "السويس ـ عين شمس"، بحضور قيادات وزارة النقل وهيئة السكة الحديد، والقيادات الأمنية والتنفيذية في المحافظة.

ولفت عرفات إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمر بتنفيذ أعمال التطوير خلال 30 شهرا فقط، وأن العاملين بالسكة الحديد يسابقون الزمن، لتنفيذها في المهلة المحددة، لا سيما بعد زيادة الأحمال التي تنقلها خطوط السكة الحديد بمعدل 450 ألف طن خلال الشهرين الماضيين، مع استهداف نقل 25 مليون طن بضائع شهريًا بحلول عام 2022.

وأضاف عرفات أن خطوط السكة الحديد تمتد لمسافة 1200 كيلو تربط بين المحافظات المختلفة، وتستهدف الوزارة تطويرها بالكامل، لافتا إلى أن تلك الخطوط لم تشهد أي تطوير أو رفع كفاءة خلال الـ30 عاما الماضية، باستثناء 270 كيلو فقط.

وكشف الوزير أن تطوير مسافة كيلو متر بخط السكة الحديد، يكلف الدولة ما يزيد على 4.5 مليون جنيه، موضحا أن ذلك المبلغ يشمل نفقات القضبان الجديدة، التي تتحمل أضعاف الأوزان، فضلا عن أعمدة الربط الخرسانية، إضافة للبازلت، وتكاليف التركيب.