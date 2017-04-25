توأم ملتصق ترفضان الانفصال

كتبت - أسماء حمدي:

عندما خرجت التوأم الملتصق كارمن ولوبيتا أندريا إلى الوجود، قال الأطباء إنهما ستعيشان أياماً قليلة بسبب "مشاكل صحية".

وبحسب ما ذكر موقع "سكاي نيوز" فإن التوأم الملتصق تحديتا كل الصعاب وتحذيرات الأطباء واستطاعا العيش، بالرغم من المشاكل الصحية التي وضعت مستقبلهما في خطر، علماً بأن التوأم يبلغان من العمر 16 عاما، وولدا في المكسيك ويعيشان الن في نيو ميلفورد في كونيتيكت بأمريكا.

وأضاف الموقع أن لكل فتاة قلب ويدين ورئتين ومعدة ولكنهما تشتركان في بعض الأضلاع ونظام الدورة الدموية، والجهاز الهضمي.

وعلي الرغم من تحذيرات الأطباء من خطر البقاء ملتصقتين مع بعضهم البعض، إلا أن التوأم ترفضان "فكرة الانفصال"، في الوقت الذي يرى فيه أطباء آخرون أن إجراء عملية جرحية لفصلهما قد تسبب مشاكل صحية خطيرة أو قد تقضي للموت.