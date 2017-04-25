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مجلس جامعة القاهرة يناقش الترتيبات الخاصة بامتحانات نهاية العام

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مجلس جامعة القاهرة يناقش الترتيبات الخاصة بامتحانات نهاية العام مجلس جامعة القاهرة يناقش الترتيبات الخاصة بامتحانات نهاية العام

مصراوي Masrawy

الدكتور جابر نصار

كتب- محمد قاسم:

استعرض مجلس جامعة القاهرة، في اجتماعه الثلاثاء، برئاسة الدكتورجابر نصار رئيس الجامعة، الترتيبات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الثانى بالكليات والتي تيدأ منتصف مايوالمقبل.

 

وشدد المجلس، فى اجتماعه، على ضرورة قيام عمداء ووكلاء الكليات بمتابعة سير الامتحانات بكلياتهم وحل أية مشكلة تطرآ خلال الإمتحانات، وتشكيل اللجان الخاصة الخاصة بالحالات المرضية بمستشفي الطلبة، وكذلك اللجان الخاصة بذوي الإحتياجات وتوفيرمرافقين لهم.

وأكد مجلس الجامعة ضرورة تجهيز قاعات الإمتحانات بكافة مقومات الراحة للطلاب لأداء إمتحاناتهم، مع ضمان نظافة القاعات بصفة مستمرة، وتوفير إجراءات التأمين للجان الإمتحانات، وتواجد الأساتذة في موادهم.

 

وشدد المجلس على عدم سفر أعضاء هيئة التدريس خلال فترة الامتحانات إلا فى حالات الضرورة وبإذن من رئيس الجامعة، وكذلك إلتزام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بالكليات بقرار مجلس الجامعة بالتواجد خلال فترة الإمتحانات وعدم قبول أية أعذار إلا بعد موافقة نائب رئيس الجامعة االمختص أو عميد الكلية وإعتمادها من رئيس الجامعة، كذلك تطبيق جزاءات الغش بين الطلاب التى تم اقرارها من مجلس الجامعة.

ونعى مجلس جامعة القاهرة، فى اجتماعه، عالم الرياضيات الراحل الدكتورعطية عاشور الأستاذ المتفرغ بكلية العلوم، الذى يعد واحدآ من أبرز علماء والعالم، كما نعى المجلس عميد الأدب المقارن والناقد الراحل الدكتور الطاهر مكى الأستاذ بكلية دار العلوم.

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