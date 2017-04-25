محافظ القاهرة يكلف رؤساء الأحياء بتوفير أماكن لترخيص مشروعات الشباب

كتبت- ندى الخولي:

كلف عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، رؤساء الأحياء، بتوفير مواقع متميزة بالأحياء للسماح بترخيص مشروعات الشباب بها وتواجدها تحت إشراف الحي والتزام صاحب المشروع بالقواعد والاشتراطات المطلوبة.

كما شدد المحافظ على ضرورة نظافة الموقع وخضوعه للإشراف الطبي من قبل مديريات الشئون الصحية والطب البيطري والتموين لتأكد من سلامة البائع وجودة المعروض وصلاحيته وعلى أن يكون اختيار الموقع لا يتسبب في أى إعاقة مرورية وأتلوث بيئي أو مسبب إزعاج أو أضرار للمواطنين.

وأكد خالد أبو ضيف، رئيس حي النزهة، أن الحي يتعامل مع كل ما هو مخالف ولن يسمح إلا بتواجد ما تقرر الترخيص والسماح به، وليس من المقبول قيام بعض الأفراد بعمل مشروعاتهم والوقوف في أى موقع دون الحصول على تصريح والتسبب في إعاقة حركة المرور أو الإزعاج المستمر لسكان المنطقة.