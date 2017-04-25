القصابين: المصريين سيحرمون من اللحوم في رمضان

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قبيل شهر رمضان المبارك ارتفعت اسعار مختلف أنواع اللحوم وهذا ما وصفه المواطنون بأنه سيضفي حالة من الحرمان عليهم خلال شهر رمضان المبارك.

وأكدت شعبة القصابين أن اللحوم بمختلف أنواعها ستسجل ارتفاعا يتجاوز الـ 10% مما سيصعب معه شراءها ويحدث أزمة في الشارع المصري.

وعن أسعار اللحوم اليوم وشهدت أسعار اللحوم اليوم، ارتفاعا ملحوظا في الأسعار، ليسجل اللحم البتلو نحو 115 لـ 125 جنيها للكيلو، بينما سجل لحم الكندوز نحو 120 لـ 140 جنيها للكيلو، والضأن سجل سعره من 95 لـ 110 جنيهات للكيلو، فيما سجل الكندوز الصغير من 90 لـ 120 جنيه للكيلو، والكندوز الكبير زاد سعره من 85 لـ 115 جنيها للكيلو، وتراوح سعر كيلو الضأن من 82 لـ 100 جنيه للكيلو.

كما واصلت الأسماك ارتفاعها لليوم الثالث على التوالي، ليسجل البلطى نحو 30 لـ 35 جنيها للكيلو، وفيليه البلطي 55 لـ 60 جنيها للكيلو، وقشر البياض بنحو 45 جنيها للكيلو، وسجل الثعابين من 80 لـ 120 جنيها للكيلو، والمكرونة الخليجي نحو 30 لـ 40 جنيه للكيلو، والمكرونة السويسى 40 جنيها للكيلو، ووصل سعر كياو البرانيس الإسكندراني 60 جنيها للكيلو، وترواح سعر كيلو الجمبرى الجامبو من 165 لـ 180 جنيه للكيلو، وسجل سعر كيلو المرجان 30 جنيها للكيلو.

أسعار الدواجن أيضا واصلت ارتفاعها بالسوق المحلية، لتسجل الدواجن البيضاء نحو 36 جنيها للكيلو، والبلدية نحو 41 جنيها للكيلو، فيما سجل زوج الحمام 55 جنيها وزوج السمان 16 جنيها، والأوز والبط سجل الكيلو 50 جنيها، فيما سجلت صدور الدواجن نحو 62 جنيها للكيلو، والهياكل نحو 13 جنيها للكيلو، والأوراك سجلت نحو 35 جنيها للكيلو.

محمد العربي، نائب رئيس شعبة القصابين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن ارتفاع اسعار اللحوم المحلية والمستوردة ستستمر في الارتفاع، في ظل التخبطات الواضحة في سياسة الدولة وخاصة وهي السمة الغالبة على وزارة الزراعة ومسئوليها.

وأشار العربي، إلى أن أسعار اللحوم في السوق خلال الفترة الحالية يتراوح بين ١٣٠ إلى 150 جنيهًا للكيلو، متوقعًا وصول سعر كيلو اللحوم خلال شهر رمضان القبل لتتراوح بين ١٥٠ إلى ١٨٠جنيها بما يعادل من 20 إلى 30 جنيها زيادة في الأسعار.

وأرجع نائب الشعبة، سبب الزيادة الجديدة في أسعار اللحوم خلال رمضان، إلى ارتفاع أسعار الأعلاف المستوردة بجانب جشع التجار المستوردين الأعلاف، لافتًا إلى أن الأعلاف ارتفعت بعد التعويم إلى ٥ آلاف جنيه للطن بدلًا من ١٩٠٠ جنيه للطن.