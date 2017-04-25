النواب: ننتظر رد الحكومة لإصدار تعديلات «الإجراءات الجنائية»

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انتهت اليوم المهلة التى منحها البرلمان للحكومة لإنهاء تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، والتي أعلن عنها مجلس النواب في أعقاب تفجير الكنيستين بطنطا والإسكندرية، غير أن الحكومة فشلت في تقديم تلك التعديلات حتى اليوم.

وقال الدكتور صلاح فوزى عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن اللجنة بالتنسيق مع وزارة العدل "قطاع التشريع"، انتهت بالفعل من تعديلات القانون بعد اطلاعها على 560 مادة فى القانون، خلصت إلى تعديل 140 منها، مشيرا إلى أن التعديلات تم تقديمها لمجلس الوزراء لاستعراضها ومن حقه إدخال تعديلات جديدة عليها، ولفت إلى أن اللجنة ووزارة العدل قدمتا الدراسات الفنية للتعديلات المقترحة ويجب دستوريًا أن يوافق مجلس الوزراء ثم يمنح البرلمان الموافقة النهائية.

كان البرلمان منح الحكومة مهلة لمدة أسبوعين بدأت من الإثنين 10 أبريل الجارى، في جلسته الطارئة فى أعقاب تفجير الكنيستين، وطالب الحكومة بسرعة الرد لإصدار القانون وتحقيق العدالة الناجزة، غير أن الحكومة تجاهلت مهلة البرلمان، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسرعة تعديل القوانين لمواجهة الإرهاب.