انخفاض أسعار الخضار بالأسواق.. والفاكهة ترتفع

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

شهدت الأسواق المحلية اليوم الثلاثاء، انخفاض ملحوظ في أسعار الخضار في سوقي الجملة والتجزئة لتسجل الطماطم نحو 2.5 لـ 5.25 جنيه للكيلو.

فيما سجلت البطاطس نحو 2.7 لـ 3.5 جنيه للكيلو، والبصل نحو 2.7 لـ 3.5 جنيه للكيلو، والكوسة نحو 2 لـ 3 جنيهات للكيلو، والجزر سجل نحو 1.5 لـ 2 جنيه للكيلو، والبامية سجلت نحو 20 لـ 25 جنيها للكيلو، والبسلة نحو 2.5 لـ 3 جنيهات للكيلو، والسبانخ نحو 2.75 جنيه للكيلو، والملوخية سجلت نحو 3 جنيهات للكيلو، والفاصوليا سجلت نحو 3 لـ 4.5 جنيه للكيلو، والخيار البلدى والصوب سجل نحو 1.5 لـ 3 جنيهات للكيلو.

وشهدت الأسعار بأسواق التجزئة انخفاض ملحوظ في الأسعار لتسجل الطماطم نحو 7 جنيهات للكيلو والبطاطس نحو 4 لـ 5 جنيهات للكيلو، والبصل نحو 5 جنيهات للكيلو، والكوسة نحو 4 لـ 5 جنيهات للكيلو، والبامية نحو 28 جنيها للكيلو، والملوخية نحو 7 جنيهات للكيلو، والفاصوليا نحو 6 جنيهات للكيلو، والبسلة نحو 5 جنيهات للكيلو، والخيار البلدي والصوب نحو 5 جنيهات للكيلو.

أما الفاكهة فقد شهدت اسعارها ارتفاع كبير في الأسعار كاسرة قاعدة الاستقرار التي استمرت على مدر الأسبوعين الماضيين ففيى سوق الجملة سجل البرتقال الصيفي نحو 3.5 لـ 6 جنيهات للكيلو، والليمون البلدي نحو 15 لـ 18 جنيها للكيلو، والتفاح الأمريكي الإيـطالي سجل نحو 8 لـ 12 جنيها للكيلو، والتفاح الجولدن والسوري سجل نحو 12 لـ 16 جنيها للكيلو، والجوافة سجلت نحو 5 لـ 7 جنيهات للكيلو، والفراولة سجلت نحو 3.5 لـ 5.5 جنيه للكيلو، والموز المغربي سجل نحو 6 لـ 7 جنيهات للكيلو.

فيما لوحظ ارتفاع كبير في أسعار الفاكهة بسوق التجزئة ليسجل البرتقال الصيفي نحو 9 جنيهات للكيلو، واليمون نحو 25 لـ 30 جنيها للكيلو، والجوافة نحو 10 جنيهات للكيلو، والفراولة نحو 7 لـ 9 جنيهات للكيلو، والتفاح الأمريكي الإيطالي سجل نحو 20 لـ 23 جنيها للكيلو، والتفاح الجولدن والسوري بنحو 20 جنيها للكيلو، والموز المغربي نحو 10 جنيهات للكيلو.

جمال عبد الله عضو شعبة الخضار والفاكهة قال إن أسعار الخضار انخفضت بالفعل مقارنة بالأيام الماضية وذلك بسبب استقرار الحالة الجوية نسبيا والموسم نفسه معتبرا أن السوق هو المتحكم في الأسعار وأن عروة الطماطم قد بدأت في إتيان ثمارها مما سيجل سعر الطماطم ينخفض خلال الفترة القادمة لتعود إلى معدلاتها الطبيعة أسوة بباقي الخضار أما الفاكهة فقد اعتبر أن الأمر مرتبط بالعرض والطلب وأن ارتفاع السعر فقط في أسواق التجزئة وهذا الأمر يحدده التاجر نفسه أما فيما يخص سوق الجملة فالارتفاع بها طفيف جدا وسرعان ما سيهدأ خلال الأيام القادمة.

سيد جميل أحد تجار سوق التجزئة قال إن أسعار الخضار انخفضت وذلك الأمر مرتبط بسوق الجملة فالأسعار هناك أيضا شهدت انخفاضا ملحوظا الأمر الذي عاد بمردوده على أسواق التجزئة معتبرا أن كلمة السر في ارتفاع أو انخفاض الأسعار هم الحيتان الكبار من تجار سوق الجملة والوسطاء وأن تاجر التجذئة هو آخر حلقة في عملية التداول لذا فهو يعد نتيجة للمقدمات السابقة عليه من تاجر جملة ووسيط وسيارات نقل وقبل الجميع الفلاح نفسه الذى يزرع المنتج ويتأثر بارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج من سماد وغيره مؤكدا أن الاسعار ستشهد انخفاض اكبر خلال الفترة المقبلة.