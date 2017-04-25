فيديو| البابا عن كنيسة الكويت: «نبني نفوسً طيبة وليس مجرد مبانٍ»

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وجه البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الشكر للشيخ صباح الأحد الجابر الصباح أمير الكويت، وجميع المسئولين على استضافتهم له.

وأضاف في كلمته خلال تدشين كنيسة مارمرقس بالكويت، اليوم الثلاثاء، والمذاعة على قناة اكسترا نيوز، أنه من النعم التي أعطاها الله لنا هى نعمة الأرض والمكان، لإنشاء هذه الكنيسة، متابعًا: "نحن نبني نفوس طيبة وحلوة، ومش مجرد بنبني مباني".

وتابع: "فرصة جميلة لممارسة شعائرنا الدينية بهذه الصورة الجميلة على أرض الكويت التي تضم جميع جنسيات العالم، كنيستنا مبروكة وحلوة، والبدايات بتبقى صغيرة لكن مع الأيام بتكتر".