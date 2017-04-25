طلب إحاطة لشريف إسماعيل بشأن آثار قانون الثروة المعدنية السلبية

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تقدم النائب مجدي ملك بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال موجه لوزير التنمية المحلية ورئيس الوزراء، بشأن الآثار السلبية التي ترتبت على تطبيق قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014 والتي أدت إلى الإخفاق في تحقيق الهدف منه وتعظيم موارد الثروة المعدنية والحفاظ عليها.

وأوضح النائب في طلب إحاطته، أنه ترتب على تطبيق القانون تدني الموارد في بعض القطاعات عما كان يتم تحصيله لصالح الموازنة العامة وعدم تحقيق العدالة وأيضًا في تقييم القيمة الحقيقة للأنواع المختلفة للثورة المحجرية، مما يتطلب العمل على سرعة التعديل اللائحة التفيذية للقانون لتلافي الآثار السلبية المترتبة على تطبيقه بهذا الشكل والذي تسبب في إهدار المال العام وضياع مليارات الجنيهات على الخزانة العامة للدولة.