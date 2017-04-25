200 مليون دولار صفقات تصديرية خلال «فوود إفريكا» للتصنيع الغذائي

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أكدت داليا قابيل، الرئيس التنفيذي لـشركة كونسبت المنظمة لمعرض فوود أفريكا، أن دورة هذا العام لمعرضي فوود أفريكا وإفريقيا للتصنيع الغذائي تعد من أنجح الدورات التي تم تنظيمها، حيث شارك بها أكثر من 445 شركة عارضة بلغ فيها عدد العارضين الدوليين 205 عارضا و20 جناح دولي و241 عارض محلي".

وأضافت قابيل: "أن حجم الصفقات التصديرية المتوقع إبرامها للشركات الغذائية والشركات العارضة للمعدات والآلات التصنيعية المشاركة في المعرض تقدر بنحو ٤٥٠ مليون دولار منها ٢٠٠ مليون دولار تعاقدات متعلقة بالمنتجات والسلع الغذائية".

وأشارت إلى أن المعرض شهد هذا العام مشاركة متميزة من 34 دولة تأتي على رأسها إسبانيا والسعودية والإمارات وإندونيسيا وتركيا والهند وإيطاليا وبولندا وفرنسا والصين واليونان، كما يتضمن المعرض أيضا بعثة مشترين دوليين تضم أكثر من 500 مشتري دولي من إفريقيا والدول العربية وأوروبا الشرقية والشرق الأقصى".

وفى سياق آخر قالت قابيل، إن المعرض التجاري الدولي للأسماك والمأكولات البحرية "سي فوود أفريكا" تم تنظيمه للمرة الأولى بالسوق المصرية ويتضمن معروضاته الأسماك والمأكولات البحرية الطازجة والمجمدة والمصنعة والمعلبة ومعدات التجهيز والتعبئة والتغيلف والخدمات اللوجستية وأعلاف وتغذية الأسماك".

ومن جانبه، أكد علاء دردير، رئيس مجلس إدارة الشركة المنظمة لمعرض إفريقيا للتصنيع الغذائي "AFM" أن المعرض يمثل فرصة كبيرة ونقطة انطلاق حقيقية للمنتجات المصرية لأسواق القارة الإفريقية ويساهم في توسيع نطاق وزيادة حركة التجارة البينية بين مختلف دول القارة الإفريقية، مؤكداً أن زيادة مشاركة الشركات بالمعرض لهذا العام بنسبة تزيد على 85% عن العام الماضي ما يعكس اهتمام الشركات المصرية والعالمية بالسوق الإفريقية.

وأوضح دردير: "أن نجاح المعرض انعكس إيجابيا في وضع مصر على بداية الطريق للدول المنظمة للمعارض الغذائية خاصة وأن المعرض يعد حاليا أكبر تجمع بإفريقيا، لافتة إلى توافد أكثر من 15600 زائر متخصص قاموا بزيارة المعرض خلال فترة انعقاده".

كما أكد "أهمية معرض إفريقيا للتصنيع الغذائي والذي يعقد هذا العام تحت عنوان "التصنيع الذكي" ويستضيف أكثر من 250 شركة في مجالات التعبئة والتغليف والتصنيع الغذائي في مصر وشمال إفريقيا في مجال الآلات والتكنولوجيا المستخدمة في منظومة التصنيع الغذائي وصولا إلى منتج نهائى آمن، مشيرًا إلى أن المعرض يستهدف مساعدة شركات الأغذية على تقديم منتجات أكثر جودة خاصة في ظل مشاركة شبكة عالمية من العارضين والزوار من مختلف أنحاء إفريقيا والشرق الأوسط".