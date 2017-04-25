معركة بين الأزهر وأبو حامد.. والمشايخ يحذرون من المساس بـ«الإمام»

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النائب: 6 سنوات ولاية لشيخ الأزهر ومعاقبته بعدم الصلاحية.. والعلماء: مقترح تافه ويخالف الدستور

يدور اشتباك هذه الأيام بين الأزهر ومجلس النواب، حول تعديلات قانون تقدم بها النائب البرلمانى محمد أبو حامد، وتخص تحديد ولاية شيخ الأزهر لمدة ستة سنوات، وإشراك مجمع البحوث مع هيئة كبار العلماء فى أختيار الإمام، الأمر الذى قوبل برفض واستنكار شديد اللهجة من قبل لفيف من علماء الأزهر الشريف.

تحديد ولاية وعدم صلاحية

استحدث النائب البرلمانى محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، العديد من المواد فى مشروع قانونه لإعادة تنظيم الأزهر الشريف رقم 103 لسنة 1961، وأدخل مشروع القانون تعديلات جوهرية على المواد المتعلقة بتعيين أعضاء هيئة كبار العلماء، كما استحدث مادة لمحاسبة شيخ الأزهر تنص على عقوبات متدرجة تبدأ باللوم وتنتهى بعدم الصلاحية.

حيث نص مشروع القانون فى مادته الثانية على أن: "تحدد مدة ولايته بستة سنوات، ويجوز إعادة انتخابه بعد انتهاء ولايته لمرة واحدة فقط فى حين أن الدستر أكد على عدم قابليته للعزل ، اما فى المادة الخامسة أكدت على أنه فى حالة إخلال شيخ الأزهر بواجبات وظيفته يحال إلى لجنة تحقيق تشكل من أقدم سبعة من أعضاء هيئة كبار العلماء، ويعاقب بالإنذار أو اللوم أو عدم الصلاحية".

فيما نصت المادة الثامنة على أن: "يعين رئيس الجمهورية إمام وخطيب الجامع الأزهر من بين ثلاثة ترشحهم هيئة كبار العلماء. على خلاف الواقع الذى خول للإمام الأكبر حق التعيين".

وكذلك نصت التعديلات على اختيار سيدات فى عضوية هيئة كبار العلماء وذلك بموجب المادة الرابعة عشر من المقترح والتى نصت على أن عدد أربع أعضاء سيدات من علماء الأزهر فى التخصصات العلمية الشرعية المختلفة من بين عشر مرشحات يرشحهم المجلس القومى للمرأة طبقا للشروط الواردة فى هذه المادة وبالتنوع المطلوب فى المادة 14 من هذا القانون.

كما مكن المقترح فى مادته التاسعة عشر مجمع البحوث الإسلامية بالمشاركة مع هيئة كبار العلماء فى إجراءات انتخاب شيخ الأزهر عند خلو منصبه. فى حين أن الهيئة وحدها المنوط لها ترشيح ثلاثة من أعضائها لمنصب شيخ الأزهر ,يختار الرئيس واحد منهم.

المادة الواحدة والأربعين نصت على فصل الكليات العلمية والأدبية عن جامعة الأزهر، وتتشكل منها جامعة جديدة هى جامعة الإمام محمد عبده للدراسات العلمية تخضع لإشراف المجلس الأعلى للجامعات، ويسمح فيها بدخول الطلبة والطالبات بدون تمييز دينى.

الأزهر لأبو حامد: اقرأ الدستور

أكد الدكتور عبد المنعم فؤاد، عميد كلية الدراسات الإسلامية للوافدين، إن مشروع قانون تنظيم الأزهر، المقدم من محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب، يتعارض وصحيح الدستور، مضيفًا في تصريحات صحفية، أن مشروع القانون المقدم من "أبو حامد" يحدد مدة تولي شيخ الأزهر، ويحدد أيضا جزاءات وعقوبات يواجهها شيخ الأزهر، والتي تبدأ باللوم وتنتهي بعدم الصلاحية، موضحا أن هذه البنود لا تليق بمقام الإمام الأكبر.

ووجه أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر حديثه لـ"أبو حامد" قائلا: "اقرأ الدستور أولا قبل أن تقترح أية قوانين خاصة بالأزهر الشريف".

لا مساس بصلاحيات الإمام الأكبر

أبدى الدكتور عمرو حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، استيائه الشديد لما تضمنه تعديلات النائب محمد أبو حامد لمشروع تعديل قانون الأزهرحول تحديد صلاحيات شيخ الأزهر، مؤكدًا أن تحديد ولايته وتوقيع عقوبات بمثابة أمر مرفوض ومخالف للدستور.

وأضاف حمروش في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أنه سمع بالقانون من خلال وسائل الإعلام وحتى الآن لم يعرض على اللجنة بعد، مشددًا على رفضه لأي مساس بصلاحيات شيخ الأزهر، معتبرًا أنه "خط أحمر لا يجوز المساس به أو النيل من مهامه، خاصةً أن الدستور نص على أنه غير قابل للعزل".

وأكد حمروش اتفاقه مع أطروحات أبو حامد حول ضرورة إجراء تعديلات في الهيئات التابعة للأزهر، مثل هيئة كبار العلماء، ونظام التعليم في المعاهد الأزهرية والجامعة، "حتى يتسنى لهذه الهيئات أن تؤدي الدور الملقى على عاتقها بالمستوى المطلوب، خاصةً أن البلاد تشهد غزو الأفكار المتطرفة من قبل الجماعات المسلحة، التي تستهدف عقول شباب الوطن، تنفيذًا لأجندات خارجية تريد ان تعبث بمقدرات ومؤسسات الدولة".

تافهة ومخالفة للدستور

هاجم الدكتور محمود مهنى عضو هيئة كبار العلماء، تعديلات مشروع القانون، قائلًا: "هل يجرؤ البرلمان وأبو حامد على السعى فى تحديد ولاية البابا ورؤساء الأديان؟.. أبو حامد يتعامل وكأنه ناظرًا على الأزهر"، مضيفًا لـ"التحرير" أن تلك التعديلات باطلة، وسبق للقضاء وأن قال كلمته فى تعديلات ومشاريع بعض قوانين البرلمان بوصفها بأنها مخالفة للدستور.

لافتًا إلى أن الأزهر الشريف متمسك بكلياته العملية بجوار الشرعية وبقانونه القديم الذى صدر فى عهد الزعيم الراحل عبد الناصر الذى انصف الأزهر وليس أبو حامد الذى يريد النيل من المؤسة، منوهًا بأنه لا تجوز المقارنة بين "الزعيم وأبو حامد".

وتابع :" كل ما ورد من تعديلات تافهة ومرفوضة من الأزهر والدستور".