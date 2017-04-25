محافظ القاهرة يكلف رؤساء الأحياء بتوفير أماكن لتجميع مشروعات الشباب

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طالب محافظ القاهرة المهندس عاطف عبد الحميد، رؤساء الأحياء بتوفير مواقع متميزة بالأحياء؛ للسماح بترخيص مشروعات الشباب بها، تحت إشراف الحي.

ووجه "عبد الحميد"، بضرورة التزام صاحب المشروع بالقواعد والاشتراطات المطلوبة، ونظافة الموقع وخضوعه للإشراف الطبي من قبل مديريات الشئون الصحية والطب البيطري والتموين؛ للتأكد من سلامة البائع وجودة المعروض وصلاحيته، مشددا على ألا يتسبب الموقع في إعاقة حركة المرور أو تلوث البيئية.

وأكد المهندس خالد أبو ضيف، رئيس حي النزهة، أنه لن يسمح بتواجد أي مشروع دون دون الحصول على تصريح أو التسبب في إعاقة حركة المرور أو الإزعاج المستمر لسكان المنطقة.