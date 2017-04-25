«كل سنة واحنا بننكد على إسرائيل».. 7 مشاهير احتفوا بعيد تحرير سيناء

التحرير

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يحتفل الشعب المصري اليوم الموافق 25 أبريل من كل عام بعيد تحرير سيناء الذى استردت فيه مصر أرضها بعد انسحاب آخر الجنود الإسرائيليين منها، وقد شارك احتفالات المصريين نجوم الفن والمجتمع الذين هنأوا الجيش والشعب المصرى عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، ويرصد موقع "التحرير - لايف" بالتقرير أبرز برقيات التهنئة بذكرى تحرير سيناء.

1- محمد الحلو

هنّأ الفنان محمد الحلو الجيش المصري بالذكرى الـ35 لعيد تحير سيناء، قائلاً: "تحية واحترام وتقدير لجيش مصر بمناسبة مرور 35 سنة على تحرير سيناء، وإن شاء الله يقضي على المجرمين والخونة والمرتزقة على أرض سيناء، تحيا مصر".

2- خالد علي

كتب المحامي خالد علي وعضو هيئة الدفاع عن قضية جزيرتي "تيران وصنافير، عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: "قاوموا كل مخططات التنازل عن أى شبر من سيناء أو جزرها، لتبقى دومًا كاملة وغير منقوصة، ولن يتحقق ذلك إلا بنضالكم ودفاعكم عنها وعن كل نقطة دماء أو دموع أو عرق سالت من أبناء مصر على رمالها وبحارها من أجل تحريرها واستردادها".

3- سعيد حساسين

وجّه الإعلامي سعيد حساسين رسالة للإسرائيليين من خلال برنامجه "انفراد" المذاع على قناة "العاصمة"، قائلاً: "كل سنة واحنا بنفكركم إننا بنكد عليكم، ويارب نحتفل بتحرير فلسطين زي ما احتفلنا بتحرير سيناء من الكيان الصهيوني"، وعبّر عن أمنيته في تحرير فلسطين من الصهاينة وتحرير سيناء أيضًا من جميع العناصر الإرهابية، وأضاف: "ضرب النار شغال 24 ساعة، الإرهابيون عاوزين الأرض عشان يعملوا عليها إمارة ولكن الجيش المصري يتصدى لهم".

4- جمال عيد

غرّد المحامي جمال عيد عبر حسابه الخاص بموقع تويتر، قائلاً: "يوم 25 أجازة في مصر بمناسبة تحرير سيناء، وتيران وصنافير وأم الرشراش؟ آه صح، نخليها 20 ساعة أو يوم إلا ربع إجازة ، لحد ما نحسم أمرهم".

5- نجيب ساويرس

سخر رجل الأعمال من إجازة عيد تحرير سيناء الرسمية بسبب الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر وحاجتها للعمل والإنتاج، وقال ساويرس: "صباح الخير على يوم أجازة تانى ونبقى نشتغل بكرة ولا بعد بكرة، ما هو الشغل مش هيخلص وأنا عارف فيه اللى هيقولى أنهى شغل ده ؟ هقوله متشتغليش".

6- أبو هشيمة

قدّم رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة تهنئته للمصريين قائلاً: "خالص التهاني القلبية للشعب المصري وللجيش المصري العظيم في ذكري تحرير سيناء. أعاد الله مثل هذه المناسبات على مصر الحبيبة بكل الأمان والاستقرار والسلام".

7- أحمد جمال

حرص الفنان أحمد جمال على تهنئة الشعب المصري بذكرى تحرير سيناء، قائلاً: "كل عام ومصر والمصريين بخير".